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"Не прощают кражу мечты": журналист назвал угрозу для Зеленского и Порошенко

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К любому будущему президенту, будь то Петр Порошенко или Владимир Зеленский, у украинцев будут слишком высокие требования, которые могут остаться нереализованными.

Ведь общество часто возлагает на политиков надежды, не задумываясь, что их крайне сложно сразу воплотить. Такое мнение выразил украинский журналист Павел Казарин на своей странице в Facebook.

"Вся страна сегодня сравнивает кандидатов, прошедших во второй тур. У них разные биографии, разный опыт и разные модели поведения. Но есть то, что роднит обоих. В случае победы Владимир Зеленский очень быстро окажется в ситуации Петра Порошенко. Проблема действующего президента была в уровне ожиданий. После Майдана запрос на быстрые и радикальные перемены был очень высок. Общество напоминало боксера, который планирует в первом же раунде отправить соперника в нокаут. Но план на бой не сработал — пришлось боксировать все 12 раундов", — пишет он.

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

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Казарин добавил, что проблемы нынешней Украины накапливались на протяжении четверти века и стали похожи на раковые метастазы. Следовательно, одномоментно искоренить в стране все, что народу не по душе, не получилось бы.

"Хотя бы потому, что это лишь в сказке Илья Муромец тридцать лет и три года лежит на печи, а затем начинает побеждать врагов. В реальности же он обречен лечить дистрофию и пролежни", — объясняет свою точку зрения журналист.

Казарин считает, что падения рейтинга действующего президента Порошенко произошло не только из-за его просчетов, но и из-за чрезвычайно высоких ожиданий, которыми сопровождалось его избрание на пост.

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"Точно такая же судьба может ждать Владимира Зеленского. Потому что за него свои голоса отдают люди, которые хотят самых разных вещей. Его избиратели имеют разные картинки будущего. Эти желания порой взаимоисключающи — и какую бы стратегию не выбрал Зеленский в случае победы — уже очень скоро он столкнется с фрустрацией. Фрустрацией своего собственного избирателя", — полагает Казарин.

"Общество не прощает кражу мечты. Даже если эта мечта изначально имеет мало шансов быть реализованной. Петру Порошенко уже пришлось в этом убедиться. А теперь этот же шанс может появиться и у Владимира Зеленского", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийПавел Казарин
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Назвать вождя мародеров и клоуна варьете политиками только из-за жестокого будуна можно, ведь не бывает политиков без идей и убеждений как эти. Автор, не злоупотребляй, а то чревато
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
У Зеленского одна задача Остановить гражданскую войну . Сохранив пр этом хотя бы номинально Украину как единое государство Ели у него это получится. То когда- нибудь ему будут ставить памятники. Но если он поддастся давлению американцев и продолжит риторику о "возврате Крыма" или силовом возврате Донбасса . . То закончит как и СВИН ,всеми проклинаемым
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Мачинський Олексій
Мачинський Олексій
Семёнов Александр, Свин, как ты квакнул - не бздытливое Хуйло и на дебаты вышел!!!
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