Возмущение населения Беларуси, связанное с приоритизацией власти по поводу распределения государственного бюджета в пользу России, накачиванием ее техникой и боеприпасами, развитием сотрудничества в различных сферах, нарастает с каждым днем. Беларусы начинают понимать, что власть отдает предпочтение другой стране больше чем своей - обеспечивает поставки товаров, разрешает исключительно российским самолетам совершать большинство перелетов, передает данные о населении спецслужбам России. Тем временем, направляя фокус на налаживание внешнего сотрудничества, ситуация внутри страны только ухудшается.

По данным беларуской прокуратуры, за год в коррупции были уличены 1000 граждан страны, при этом, в процентном соотношении цифра выявленных криминальных нарушений возросла на 16% по сравнению с 2022 годом. Беларуская прокуратура конечно выставила этот факт как достойную работу хорошо подготовленного персонала правоохранительных органов, подчеркивая то, что по мере подготовки личного состава, будет выявлено большее количество коррупционеров. Власть не рассматривает вариант решать проблему с коррупцией, но поощряет полицию раскрывать все больше коррупционных схем. Или же вовсе не интересуется этим вопросом, ведь полностью фокусируется на усилении зависимости от Российской Федерации.

Можно было бы обольститься от мысли, что чиновники справедливо были наказаны за нарушения законодательства, но стоит заметить, что практически во всех делах, связанных с коррупцией, были обвинены люди из аграрной сферы, медицины или сельского хозяйства, а не представители власти. Нарушения закона депутатами и сторонниками режима тщательно умалчивались и игнорировались Лукашенко и его компанией так как обогащали и их в том числе. Антикоррупционные органы занимались деятельностью, направленной на борьбу с оппозицией и закрывали глаза на схемы властей.

Сторонники режима всячески пытаются умолчать о внутренних проблемах страны, государственные СМИ замыливают глаза читателей внутри государства и заграницей, вливая в уши потребителей информацию о том, что в Беларуси всё хорошо, но кажется, что попытки власти распыляться на улучшение кооперации с Россией не разрешают решать насущные проблемы страны. Как тогда населению жить и доверять правительству, если на первом месте чиновников является благополучие у соседей, а не у себя дома. Печально и то, что риторика представителей прес-служб различных государственных инстанций направлена на выпячивание своих достижение в поиске и наказании "закононепослушных", правда фокус вышеизложенных направлен исключительно на простых смертных.