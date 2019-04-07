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"Мирно и позитивно": Порошенко выступил с неожиданным заявлением о Зеленском

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Президент Украины Петр Порошенко призвал своих избирателей избегать агрессии при общении с теми, кто поддерживает других кандидатов.

Соответствующее обращение появилось в Telegram-канале Порошенко. "Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов, мирно и положительно: никакой агрессии", – написал президент.

Он также призывает украинцев "распространять положительные новости и реальные сдвиги, которые произошли в Украине в ближайшие годы".

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"Приглашайте своих друзей также общаться с другими убедительно и без агрессии!" – подытожено в сообщении.

"Мирно и позитивно": Порошенко выступил с неожиданным заявлением о Зеленском

"Мирно и позитивно": Порошенко выступил с неожиданным заявлением о Зеленском

Напомним, в обращении к прессе 31 марта Порошенко публично назвал своего оппонента Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского (олигарх Игорь Коломойский. – Ред.)".

Зеленский в свою очередь жестко ответил президенту, вспомнив скандал со Свинарчуком. Он также потребовал от Порошенко извиниться за обвинения в свой адрес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаполитика
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
и это правильно.
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Я так не можу, з ідіотами, які граються з долею країни.
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Nemo Александр
Nemo Александр
Ilchenko Tamara, от так ми і живемо. Кожен вважає себе самим розумним, а решта - ідіоти.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
петя кружка ждет на зоне! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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