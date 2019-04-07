"Мирно и позитивно": Порошенко выступил с неожиданным заявлением о Зеленском

Президент Украины Петр Порошенко призвал своих избирателей избегать агрессии при общении с теми, кто поддерживает других кандидатов.

Соответствующее обращение появилось в Telegram-канале Порошенко. "Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов, мирно и положительно: никакой агрессии", – написал президент.

Он также призывает украинцев "распространять положительные новости и реальные сдвиги, которые произошли в Украине в ближайшие годы".

"Приглашайте своих друзей также общаться с другими убедительно и без агрессии!" – подытожено в сообщении.

Напомним, в обращении к прессе 31 марта Порошенко публично назвал своего оппонента Владимира Зеленского "марионеткой Коломойского (олигарх Игорь Коломойский. – Ред.)".

Зеленский в свою очередь жестко ответил президенту, вспомнив скандал со Свинарчуком. Он также потребовал от Порошенко извиниться за обвинения в свой адрес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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