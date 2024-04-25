В Украине могут подорожать яйца к Пасхе: каких цен ждать

Перед Пасхой цены на яйца могут незначительно вырасти, но это не повлияет на общую ценовую ситуацию из-за достаточного предложения. Торговые сети не ожидают значительного удорожания, поскольку предложение яиц достаточно для удовлетворения спроса перед праздником.

Об этом сообщил глава Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко в комментарии УНИАН. "Традиционно накануне праздника спрос на яйца увеличивается, однако в этом году это, опять же, не будет оказывать существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", – отмечает исполнительный директор профильной ассоциации.

Эксперт считает, что возможно временное повышение цен в течение следующих двух недель. Однако оно не приведет к общему росту стоимости на рынке из-за большого количества предлагаемых товаров.

Такое мнение поддерживает и руководитель маркетинга оптового рынка "Шувар" Татьяна Попович, которая утверждает, что благодаря достаточному предложению цены на яйца ниже, чем в прошлом году. Она предполагает незначительное повышение на 15% перед Пасхой, что естественно для предпраздничного периода.

В торговых сетях также не ожидают значительного роста цен на яйца перед праздником. Представители сети супермаркетов АТБ сообщили, что хотя спрос растет перед Пасхой, это не приведет к значительному росту цен. "Благодаря птицефабрикам, возобновляющим свою работу, дефицита куриных яиц в стране нет, и их количество полностью покрывает потребности населения", – резюмируют в АТБ.

Цены на яйца в супермаркетах

Согласно данным профильного портала Минфин, в январе десяток яиц от известных брендов продаются по ценам от 41 до 89 гривен. Такая стоимость яиц в фирменных упаковках, которые, как известно, обычно стоят дороже, но наиболее популярны.

Одновременно согласно мониторингу OBOZ.UA, яйца первой категории без торговой марки и фирменной упаковки традиционно можно приобрести значительно дешевле. К примеру:

АТБ – 2,90 грн/шт

Сильпо – 2,36 грн/шт

Varus – 2,69 грн/шт

Фора – 2,39 грн/шт

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украину в продажу поступили первые партии ранней капусты местного производства. Стоит она 20-25 грн/кг, что в среднем на 40% дешевле, чем первые партии этой продукции в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!