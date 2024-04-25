Украинские обменники готовятся существенно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в мае

В украинских банках и обменниках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. При чем ,в большей степени это затронет курс в продаже. По прогнозу банковского сектора, в мае стоимость американской валюты на наличном рынке будет составлять 39-41 грн. В то же время, вечером 25 апреля банки выставили ее курс на среднем уровне 39,45/39,9 грн (покупка/продажа). Обменники – 39,45/39,91 грн (покупка/продажа).

О курсовых ожиданиях OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне:

30-50 коп. в банках;

до 50 коп. – в обменниках.

При этом разница между курсами купли и продажи в банках прогнозируется в 50-60 коп. В обменниках – от 60 коп. до 1 грн.

"Можем прогнозировать, что в мае общая ситуация на валютном рынке будет зависеть прежде всего от активности и эффективности действий регулятора, устанавливающего правила для всего рынка. В то же время вероятность чрезвычайных ситуаций на рынке будет оставаться низкой", – констатировал Лесовой.

Курс доллара не взлетит до небес

В свою очередь, глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") отметил: ситуация на валютном рынке остается относительно стабильной и прогнозируемой. А рост наблюдаемый в последнее время курса доллара – с регулярным обновлением исторических рекордов – не должен пугать украинцев, ведь:

сейчас официальный курс составляет около 39,8 грн/доллар;

в Госбюджет заложен расчетный средний курс в 40,7 грн/доллар, а на конец года – 42,1 грн/доллар;

в скором времени гривня может укрепиться.

"Никакой катастрофы нет. ...В рамках режима управляемой гибкости на курс продолжают влиять прежде всего интервенции Нацбанка, но также ситуация на межбанке. Поэтому я не исключаю, что с учетом выделения американской помощи мы увидим сейчас ситуативную стабилизацию курса или даже определенное укрепление гривни. После чего под влиянием торгового дефицита или других психологических факторов курс гривни может вновь начать умеренно ослабляться", – рассказал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Министерстве экономики ожидают, что в 2027 году обменный курс доллара в Украине может достичь 49,6 грн. Таким образом, в ведомстве прогнозируют значительную девальвацию гривни в течение ближайших лет. К примеру, прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

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