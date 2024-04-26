Новая встреча по оружию для Украины: чего ждать от 'Рамштайна' 26 апреля и какие вопросы станут ключевыми

В пятницу, 26 апреля, состоится уже 21-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" после того, как впервые его собрали ровно два года назад. На нем будут обсуждать, как наверстать полгода задержки американской помощи для ВСУ.

В этот раз высокопоставленные представители оборонных ведомств разных стран встретятся в режиме виртуальной связи. OBOZ.UA рассказывает о том, какие вопросы станут ключевыми и чего в целом ждать от "Рамштайна".

Встреча пройдет онлайн

"Министр Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун проведут заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу на этой неделе в виртуальном формате",– отметил представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер.

Анонсируя встречу, он заявил, что, несмотря на предположение России, якобы международное сообщество со временем расколется и потеряет интерес к суперподдержке Украины, все произошло как раз наоборот.

В этом контексте представитель Пентагона обратил внимание на активность отдельных стран из Контактной группы, а также усилия НАТО по усилению обороны. Кроме того, он подчеркнул, что "безопасность Украины имеет значение для безопасности всех наций западного мира, и в этом вопросе существует международный консенсус".

Что будут обсуждать на 21-м "Рамштайне"

На заседании Контактной группы по обороне Украины 26 апреля будут делиться мнениями о том, как быстрее решить проблемы, возникшие за полгода затягивания военной помощи в Конгрессе США. Об этом накануне в обращении заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что политическое решение уже есть, а теперь необходимы "наполнение пакетов нужным оружием" и логистика. Он поблагодарил все страны, которые приняли решение о поддержке Украины, а также защитников, города и громады.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоялось 19 марта, после него стране пообещали новые оборонные пакеты, в том числе дефицитную артиллерию. В Минобороны тогда заявили, что помощь поступит не более чем через 15 дней, там будет такое количество боеприпасов, которое отвечает потребностям ВСУ "для первого шага".

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