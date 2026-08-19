Знакомые все лица: кто вошел в команду нового министра обороны Хмары

Новый министр обороны Украины Евгений Хмара оставил в своей команде ключевых заместителей предыдущего главы ведомства Михаила Федорова. Первый заместитель министра Алексей Вискуб и заместители Мстислав Баник и Василий Шкураков продолжат работу в Минобороны.

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Об этом сообщает "Суспильне". Сам Баник подтвердил изданию, что остается в команде нового министра, а информацию о продолжении работы Вискуба и Шкуракова подтвердили источники в Минобороны.

Мстислав Баник: цифровизация и реформа закупок

Мстислав Баник стал заместителем министра обороны Михаила Федорова 25 марта 2026 года. До этого он возглавлял направление цифровых продуктов в Минобороны, а ранее курировал запуск и развитие государственного приложения "Дия".

В Минобороны Баник работал над цифровыми продуктами "Армия+" и "Резерв+". После назначения заместителем министра Федоров поручил ему реформировать систему оборонных закупок — одну из наиболее уязвимых с точки зрения коррупции сфер ведомства.

За время работы на этой должности Баник выступал за сокращение неэффективных процессов в департаменте закупок, в частности за введение полиграфов для отдельных сотрудников. Он также занимался переходом на электронные тендеры, упрощением процедур закупок топлива и тылового имущества, а также привлечением YouControl для проверки поставщиков.

Результаты реформы Баник оценивал положительно, заявляя, что украинские оборонные закупки уже являются одними из самых быстрых в мире. В то же время среди главных задач он называл повышение их прозрачности и подотчетности.

Баник также имеет боевой опыт. Он в качестве добровольца прошёл путь от солдата до офицера, создавал подразделения FPV-дронов и принимал участие в Курской операции.

Алексей Вискуб: цифровые технологии и беспилотники

44-летний Алексей Вискуб родом из Днепра, по образованию — инженер-системотехник. В сфере государственного управления работает с 2011 года.

С 2015 года Вискуб работал в Государственном агентстве по вопросам электронного управления, а после создания Министерства цифровой трансформации в 2019 году перешел туда. Он прошел путь от заместителя до первого заместителя министра.

Вискуб отвечал за техническую составляющую "Дии", в частности за развитие государственных сервисов, реинжиниринг процессов и сокращение бюрократических процедур.

Когда Федоров в феврале 2026 года возглавил Минобороны, Вискуб также перешел в ведомство и стал его первым заместителем. Здесь он отвечал за "Армию дронов", "линию дронов", дронно-штурмовые полки и развитие малой противовоздушной обороны.

Вискуб также временно возглавлял Министерство обороны после отставки Федорова — до назначения Хмары.

Василий Шкураков: финансы и внутренний аудит

Василий Шкураков за время работы с Федоровым отвечал за финансовую систему и внутренний аудит Минобороны.

В ведомство он пришел в марте 2026 года из системы управления государственными финансами и стал одним из назначенцев Федорова.

Теперь Шкураков также продолжит работу в Минобороны, уже в команде Евгения Хмары.

Любовь Галан: правозащитница в сфере военных прав

Еще одна заместительница министра — 30-летняя Любовь Галан. В отличие от Вискуба, Баника и Шкуракова, она не входит в команду, сформированную вокруг цифровой трансформации и управленческих проектов Михаила Федорова.

Галан пришла в Министерство обороны из правозащитной сферы. В течение нескольких лет она работала в правозащитных организациях и публично выступала за усиление защиты прав военнослужащих и соблюдение их прав со стороны государства.

Теперь Галан сама стала частью государственной системы, которую ранее призывала изменить.

В Минобороны она отвечает за формирование и реализацию политики в сфере развития, эффективного использования и сохранения человеческого потенциала.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 августа Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность главы Минобороны. Решение поддержали 312 народных избранников. Предложение о назначении Хмары главой Минобороны накануне внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.

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