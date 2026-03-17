'Значительно более широкая история': дипломат объяснил, что стоит за угрозами Ирана в отношении Украины

Заявление Ирана о возможных ударах по Украине является первой прямой угрозой европейскому государству, пояснил дипломат Андрей Веселовский. Такая риторика имеет скорее политический, чем военный характер, ведь под заявлением стоит значительно более широкая история, связанная с расширением стратегии запугивания на европейские страны.

Такими мыслями чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский поделился в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA. Он пояснил, что за заявлением Ирана стоит не столько реальная угроза, сколько политическая логика. По его мнению, если украинские технологии помогают сбивать дроны, летящие на гражданские объекты, это фактически спасает жизни.

"Само иранское заявление изначально имеет довольно манипулятивный характер. Здесь сразу несколько наслоений: что мы можем, что они могут, кому мы помогаем, помогаем ли вообще и имеет ли эта помощь какой-то враждебный характер в отношении Ирана", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что Украина европейское государство, и до этого Иран прямо не угрожал европейским странам.

"Это важный момент. Территория Украины – это территория Европы. И если ракета может долететь до Киева, то она может долететь и до других европейских городов. То есть фактически это первый шаг к распространению стратегии запугивания на европейское пространство", – отметил Веселовский.

По оценке Веселовского, политическая цель Ирана заключается в том, чтобы запугать и расширить поле конфликта. Чем больше государств вовлечены, тем глобальнее становится конфликт, и сложнее создать простую пропагандистскую картину.

"Чем больше государств вовлечены в эту историю, тем больше конфликт приобретает глобальный характер. Появляется много позиций, много интересов, начинаются дискуссии – и уже сложнее рисовать простую пропагандистскую картину, где есть четкое "добро" и "зло"... Когда же в игре десятки государств, каждое со своими интересами, эта картина начинает размываться. И в этом, собственно, и заключается логика Тегерана", – пояснил дипломат.

В то же время он заявил, что военная угроза минимальна: иранские ракеты летят медленнее, чем баллистические ракеты из России, и их легко обнаружить и перехватить. Вместе с тем Украина постепенно получает средства противодействия таким воздушным целям.

"Если говорить о расстоянии, то их подлет к Украине продлится десятки минут. Для сравнения: когда баллистическая ракета запускается с территории России недалеко от нашей границы, она долетает за несколько минут. Иранские же ракеты будут лететь значительно дольше", – объяснил он.

По мнению дипломата, попытка оправдать угрозы тем, что Украина сотрудничает с Израилем – бессмысленна. Он напоминает, что Украина имеет собственные основания для претензий к Ирану: постоянное военное содействие России, сбивание украинского пассажирского самолета и отказ провести полноценное расследование, а также антиукраинская пропаганда.

"Все эти вещи наша дипломатия может и должна напоминать международному сообществу. Но для Украины сейчас важно другое: не зацикливаться на этом заявлении. Да, оно неприятное. Да, оно может вызвать негативные эмоции в украинском обществе. Но это далеко не главный вопрос для нашей безопасности", – отметил Веселовский.

Напомним, ранеевласти Ирана назвали Украину законной целью для своих атак. Тегеран считает, что наше государство "фактически втянуто в войну" из-за того, что помогает Израилю противодействовать дронам.

"Оказывая израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, неудачная Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – заявил председатель комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в одном из своих видеообращений президент Владимир Зеленский отметил, что украинцы никогда не угрожали Ирану, однако иранский режим добровольно стал партнером России в поставках ударных дронов и другого оружия, с помощью которых страна-агрессор нанесла более 57 тыс. ударов (всего) против украинских городов, людей и энергетической инфраструктуры.

