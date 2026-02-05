"Зима близко": Медведев отличился новыми угрозами в адрес Запада

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не прекращает посылать новые порции угроз в сторону Запада. На этот раз он распространил сообщение с предостережениями о возможной ядерной войне в связи с завершением действия российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями СНВ-3, который истекает 5 февраля.

Документ был подписан в далеком 2010 году. Пост украинофоб разместил на платформе Х.

"Вот и все. Впервые с 1972 года Россия (бывший СССР) и США не имеют договора, ограничивающего стратегические ядерные силы. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – все это в прошлом", – говорится в посте.

Для большего эффекта запугивания Медведев дополнил сообщение скриншотом из сериала "Игра престолов". На картинке фигурирует Король ночи – лидер армии мертвецов, что сопровождается намеком на лозунг "Зима близко".

Что такое договор СНВ-3

Договор СНВ-3, известный также как New START, является последним масштабным соглашением между США и Россией по взаимному сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты Барак Обама и Дмитрий Медведев, он вступил в силу в 2011 году и рассматривался как ключевой элемент глобальной "ядерной стабильности".

Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

Напомним, ранее Медведев заявил, что война между РФ и Украиной закончится, но "ситуация очень опасная", и после этого не исключен глобальный конфликт с Западом. Он подчеркнул, что опасность очень велика, и она никуда не денется.

Как писал OBOZ.UA, также Дмитрий Медведев пригрозил ударить по Европе "Орешником" в ответ на потенциальное размещение европейских солдат на территории Украины.

