'Зеркальный ответ': Украина запретила въезд трем высокопоставленным военным из Венгрии, – Сибига

Украина объявила о запрете въезда для трех высокопоставленных венгерских военных. Это решение стало ответом на аналогичный шаг Будапешта в отношении украинских чиновников.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в заметке в соцсети Х. По его словам, реакция Киева является зеркальной и направлена на защиту чести украинских военных.

Чиновник подчеркнул, что шаг Венгрии был безосновательным и демонстрировал неуважение к представителям Вооруженных сил Украины. В ответ Киев принял решение о запрете въезда для трех венгерских военных чиновников.

Он подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет оперативно реагировать на любые проявления неуважения к своим военнослужащим.

Что предшествовало

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во всю Шенгенскую зону командиру Вооруженных сил Украины Роберту Бровди с позывным "Мадьяр", отдавшему приказ на поражение в РФ нефтепровода "Дружба". В Будапеште поражение Силами обороны законной военной цели на территории государства-агрессора назвали атакой на свой суверенитет и национальные интересы.

Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление венгерского коллеги Петера Сийярто о запрете въезда для "Мадьяра". Он пообещал зеркальные действия со стороны Киева и подчеркнул, что Будапешт игнорирует гибель украинских детей от российских атак, одновременно занимаясь вопросами нефтепровода "Дружба".

