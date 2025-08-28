'Венгрия на неправильной стороне истории': Сибига пристыдил Сийярто после решения о запрете Мадяру на въезд в страну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление своего венгерского коллеги Петера Сийярто о запрете въезда в Венгрию и Шенгенскую зону для командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди "Мадяра". Он пообещал, что Киев прибегнет к "зеркальным действиям".

Видео дня

В то же время глава украинской дипломатии обратил внимание на то, что с очередными обвинениями в адрес Украины в официальном Будапеште выступили именно тогда, когда в Киеве после российской атаки из-под завалов многоэтажки доставали тела убитых РФ детей: они, в отличие от нефтепровода "Дружба", венгерскую власть совсем не интересуют. Ответ Сийярто Сибига обнародовал в своем аккаунте в сети Х.

Что известно

Глава украинского внешнеполитического ведомства сделал ретвит утреннего заявления Сийярто с очередной порцией обвинений в адрес Украины из-за пораженного ранее российского нефтепровода "Дружба", через который в Венгрию до сих пор попадает российская нефть.

Очередной крик из-за российской нефтяной трубы Сийярто поднял именно в то время, когда в Киеве после массированной ночной атаки РФ оценивали ли масштабы разрушений и искали тела погибших под завалами многоэтажки: среди жертв российского террора – по меньшей мере четверо детей в возрасте от 2 лет.

Именно на демонстративное пренебрежение к горю, которое снова принесла Россия в Украину, и обратил внимание Сибига.

"Как бесстыдно публиковать такое после жестокого нападения террористического государства России. Петр, если российский трубопровод для тебя важнее украинских детей, которых Россия убила сегодня утром, то это моральный упадок. Венгрия находится на неправильной стороне истории. Мы будем действовать зеркально", – обратился к Сийярто Сибига.

В своем утреннем заявлении глава МИД Венгрии ни словом не упомянул российский удар по Украине в ночь на 28 августа и людей, чьи жизни оборвала армия этого "партнера" венгерского правительства.

Зато он снова сыпал обвинениями в адрес Украины, которая якобы умышленно, с целью причинить максимальный ущерб, "атаковала" суверенитет и энергетическую безопасность Венгрии, которые, по версии действующей венгерской власти, содержатся в российском нефтепроводе .

Сийярто пригрозил Украине "последствиями" и объявил о первом из них: введенном Венгрией запрете на въезд на венгерскую территорию, а также в Шенгенскую зону для командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадяра"): именно его в Будапеште, похоже, назначили главной "угрозой" интересам и суверенитету орбановской Венгрии.

Как сообщал OBOZ.UA, заочный спор между Сийярто и Сибигой из-за российской "Дружбы" и попытки Венгрии указывать Украине, как ей защищаться от нападения значительно большего врага, продолжаются уже не первый день. Так, недавно глава украинской дипломатии должен был публично объяснять своему венгерскому коллеге, куда Венгрии девать свои жалобы на то, как именно Украина борется за собственное существование.

Сибига напомнил Сийярто, что Будапешт годами предупреждали о ненадежности России как партнера и о том, насколько важным является выход из энергетической зависимости от Москвы. Однако в Венгрии предупреждениями пренебрегли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!