'Атака была чрезвычайно серьезной': Венгрия запретила въезд командиру ВСУ из-за удара по нефтепроводу 'Дружба'

Венгрия запретила въезд на свою территорию, а также во "всю Шенгенскую зону" командиру Вооруженных сил Украины, отдавшему приказ на поражение на территории РФ нефтепровода "Дружба". В Будапеште поражение Силами обороны законной военной цели на территории государства-агрессора назвали атакой на свой суверенитет и национальные интересы.

Видео дня

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, появившемся на его Facebook-странице. Он пригрозил Украине "последствиями" в случае новых атак на "Дружбу".

Что известно

Заявление о "последствиях" для Украины из-за поражения нефтепровода "Дружба" на территории РФ Сийярто опубликовал около 7 утра 28 августа. Именно в это время в ряде украинских областей подразделения ГСЧС тушили пожары после массированной российской атаки, а в Киеве, где россияне убили взрослых и детей и покалечили десятки людей, гражданских искали под завалами разрушенных зданий.

Об ударах РФ по украинским городам и селам и убитых россиянами украинских детей Сийярто традиционно не упомянул ни словом. Зато он снова взялся возмущаться неоднократным поражением нефтепровода "Дружба", через который Венгрия получает российские энергоресурсы: эта тема не отпускает действующее руководство Венгрии уже который день подряд.

По словам Сийярто, этот нефтепровод имеет "важное значение для энергетической безопасности Венгрии".

"Без нефтепровода "Дружба" невозможно обеспечить Венгрию сырой нефтью. Украина хорошо это осознает. Украина осознает, что нефтепровод "Дружба" имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии", – заявил он.

Лишение России нефтегазовых доходов, что является прямым следствием поражения объектов нефтегазовой сферы государства-агрессора глава внешнеполитического ведомства Венгрии, похоже, считает несущественной деталью. По его словам, такие атаки "в первую очередь вредят Венгрии и, конечно, Словакии, а не России".

"Последняя атака на нефтепровод "Дружба" была чрезвычайно серьезной. Она была настолько серьезной, что ремонтные работы продолжались так долго, что нам почти пришлось использовать наши стратегические, или аварийные, резервы", – пожаловался глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

В Будапеште продолжают обвинять Украину, которая защищается от полномасштабной российской агрессии, в "атаках на суверенитет" Венгрии.

"И, конечно, ни одна атака на наш суверенитет не может остаться без последствий", – пригрозил Сийярто.

По его словам, Венгрия и в дальнейшем "продолжит защищать национальные интересы".

"Мы будем защищать безопасность энергоснабжения, и будем защищать суверенитет. И каждый, кто атакует нашу энергетическую безопасность или наш суверенитет, должен ожидать последствий. Так же и в этом случае. Поэтому мы запрещаем командиру украинской воинской части, которая осуществила эту чрезвычайно серьезную атаку на нефтепровод "Дружба", въезд в Венгрию и Шенгенскую зону", – заявил Сийярто.

Фамилию "персоны нон-грата" из рядов ВСУ министр иностранных дел Украины не назвал. Вероятно, обиделись в Будапеште на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди ("Мадьяра"), который является венгром по этнической принадлежности.

Именно он отчитывался об ударах по "Дружбе", сопроводив сообщение лозунгом венгерского сопротивления 1958 года "Ruszkik haza, mofo!" (Русские, домой, идиоты!).

Ранее глава венгерского правительства Виктор Орбан пригрозил "последствиями" Зеленскому из-за его слов о "Дружбе". Украинский президент, отвечая на вопрос журналистов в День Независимости ответил каламбуром: мол, наше государство всегда "поддерживало дружбу между Украиной и Венгрией", а теперь существование "Дружбы" зависит от позиции Венгрии". В Будапеште эти слова назвали "угрозами".

Как сообщал OBOZ.UA, из-за непрекращающихся жалоб Орбана и его чиновников на удары Сил обороны по нефтепроводу "Дружба" терпение лопнуло даже у министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. Глава украинской дипломатии объяснил своему венгерскому коллеге, куда Венгрии девать свои жалобы на то, как именно Украина борется за собственное существование.

Сибига напомнил Сийярто, что Будапешт годами предупреждали о ненадежности России как партнера и о том, насколько важным является выход из энергетической зависимости от Москвы. Однако в Венгрии предупреждениями пренебрегли.

