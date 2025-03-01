Зеленского в США призвали уйти в отставку после спора с Трампом: он ответил

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что президент Владимир Зеленский после спора в Белом доме якобы должен уйти в отставку. По его словам, теперь американцы "вряд ли захотят быть партнерами Зеленского".

Видео дня

В свою очередь Зеленский ответил, что решение об отставке главы государства может сделать только народ Украины. Об этом гарант рассказал в интервью FoxNews.

После публичного спора в Овальном кабинете сенатор Грэм похвалил Трампа за его поведение. Также американский политик выдал, что что Зеленский "или должен в корне измениться, или уйти". При этом он добавил, что теперь сомневается, что Соединенные Штаты "смогут снова вести дела с Зеленским".

В ответ на это Зеленский напомнил, что лишь народ Украины вправе решать, кого выбирать своим президентом. В то же время он добавил, что готов обменять должность на мирное соглашение, но заявил, что "не уверен, что это хорошая идея для таких предложений".

"Я не знаю, будет ли он счастлив после моих слов. Это решение может сделать только народ Украины", – сказал Зеленский в ответ на заявления Грэма.

Напомним, накануне 28 февраля Зеленский в Белом доме встретился с Трампом. Встреча неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя президентами. В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях, что, собравшись с силами, Россия не нападет снова. Впоследствии звучали даже претензии по поводу "неуважения", которое якобы проявлялось в том, что Зеленский "закатывал глаза и пожал плечами".

OBOZ.UA публиковал полный текст спора между Вэнсом, Трампом и Зеленским.

После этого украинская команда покинула Белый дом. Трамп заявил, что Зеленский "не готов к переговорам", а также, что "он может вернуться, когда будет готов к миру". Украинский президент после встречи с Трампом поговорил с Макроном и Рютте, а затем дал интервью Fox News, в котором подчеркнул роль США в том, что Украина смогла выстоять и объяснил, почему важны гарантии безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!