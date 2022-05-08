Зеленский заявил, что визит Бадена в Украину был бы важным сигналом, и призвал ЕС к единству в санкциях

Президент Владимир Зеленский назвал США "ускорителем санкционной политики" против России, которая ведет войну против Украины. По его убеждению, визит в Киев американского лидера Джо Байдена стал бы важным сигналом.

Он также поблагодарил и Евросоюз, хотя считает, что тот недостаточно един в утверждении ограничительных мер относительно страны агрессора. Мнением по этому поводу гарант поделился в интервью Fox News (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Соединенные Штаты Америки являются ускорителем санкционной политики, и они делают больше, чем любая другая страна. Так должно быть, потому что сейчас они самое сильное государство. Такую же поддержку я вижу в отношении санкций со стороны Британии", – заявил Зеленский.

Видео дня

Он подчеркнул, что высоко оценивает работу западных стран в вопросе оказания помощи украинскому народу в его борьбе с агрессором.

Вместе с тем гарант раскритиковал Организацию Объединенных Наций (ООН), в частности Совет безопасности, заявив, что тот не смог предпринять каких-либо существенных шагов для обеспечения безопасности Украины.

"Я готов сказать об этой организации, особенно на таком высоком уровне, что она не работает. И особенно Совет безопасности, который должен делать одну конкретную вещь – он же отвечает за безопасность. Так что вопрос в том, что он может сделать, чтобы предоставить ее или предотвратить любую войну во всем мире?" – подчеркнул президент.

Он одобрил старания Европейского Союза в достижении его общих ценностей с Украиной. Однако уточнил, что тот должен занять единую позицию, поскольку у европейских политиков ее нет в отношении некоторых санкций против РФ.

"За те санкции, которые ввел Евросоюз, мы им благодарны. Однако они должны быть благодарны сами себе, потому что роль РФ против Украины, это война против тех ценностей, которые защищает Украина, и это – ценности стран Евросоюза", – напомнил Зеленский.

В этом же интервью Владимир Зеленский заявил, что вероятное оглашение Россией 9 мая открытой войны Украине ничего не изменит. Ведь для нашего государства война с российским агрессором длится уже 8 лет, а полномасштабная – более 70 суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, известно, что США вместе с рядом стран Западной Европы планируют ужесточить санкции против РФ, которая развязала войну. Также рассматриваются новые варианты помощи Украине.