'Обьятия с Путиным не помогут': Зеленский в Будапеште объяснил, как заставить Россию к справедливому миру

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 7 ноября, выступил на саммите Европейского политического сообщества, который проходит в столице Венгрии в Будапеште. В своей речи он заявил, что только сила может стать залогом стабильного мира в Европе, а объятия с диктатором Владимиром Путиным не помогут прекратить войну.

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По словам Зеленского, с момента июльского саммита Европейского политического сообщества произошла значительная эскалация войны со стороны РФ. "Северная Корея теперь, по сути, ведет войну в Европе. Северокорейские солдаты пытаются убить наших людей на европейской земле", – заявил он.

Зеленский также указал, что некоторые из присутствующих на саммите "настоятельно рекомендовали Украине пойти на уступки Путину", что неприемлемо для Украины и является "самоубийственным для всей Европы".

И что дальше? Стоит ли Европе искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, который помог построить единую, сильную и мирную Европу, даже не помышлял о таком. Но концепция "мира через силу" не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Теперь она снова нужна", – сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, не должно быть никаких иллюзий, что, проявив слабость, можно купить справедливый мир. Это просто не работает, заявил президент.

"Мир – награда только для сильных. Таким образом, альтернативы сильной Европе нет. И единство необходимо для силы. Россия начала эту войну не потому, что ей нужно было больше территории. У России больше земли, чем у кого-либо. Они хотели глобальной власти, начиная с контроля над Украиной, а затем над всеми вами, как они когда-то делали при советском или имперском правлении", – заявил Зеленский.

Он добавил: Будапешт помнит, как выглядели советские танки, а города Украины "не забудут российские бомбы". И так же, как Будапешт, каждый другой город в Украине и мире заслуживает безопасности и мира.

"Поэтому нам нужно достаточно оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давление может его ограничить", – заявил Зеленский.

Кроме того, по словам Зеленского, Киев построил "четкую дипломатическую систему, способную подтолкнуть Россию к справедливому миру". Большинство стран, участвующих в саммите, также приняли участие в усилиях по эффективной дипломатии.

Это, среди прочего, тематические конференции, охватившие каждый пункт Формулы мира, ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетика, возвращение заключенных и депортированных людей в Украину и полное соблюдение международного права.

"Нам нужно подтолкнуть Россию к этому. И справедливый мир станет общей победой. План победы у вас на столе. Поэтому Украина была первой, кто предложил изменить нашу общую стратегию, чтобы достичь справедливого мира, и в скором времени. И позвольте мне подчеркнуть – эта война идет на украинской земле", – сказал президент.

Он заявил при этом, что Украина благодарна за всю поддержку и открыта для "любых конструктивных идей" с целью достижения справедливого мира, но именно Украина должна решить, что должно и что не должно быть на повестке дня для прекращения войны.

"Счет за эту войну должен быть отправлен россиянам, а не Украине. Чтобы Россия больше не могла выдвигать свои ложные претензии всем вокруг – от Прибалтики до Балкан. Любая страна, любой лидер, который уважает международное право и сидит за этим столом, должен понимать, что хищники всегда требуют все больше и больше выгоды", – сказал Зеленский.

Он также заявил, что во время этой войны "мы увидели, как некоторые европейские подходы терпят неудачу".

"Например, чем ближе страна к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО показало, как европейские и альянсовые лидеры действительно видят гарантированную безопасность – не на словах, а через НАТО. Украина это приняла к сведению", – сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский побагодарил "каждого лидера, который отстаивает право Украины использовать средства" из замороженных российских активов для защиты от агрессии РФ:

"Российское государство не ценит ни людей, ни мораль – оно ценит только деньги. И именно поэтому для них это также урок, когда российские активы работают на Украину. Честно говоря, это украинские деньги. Именно на Украине российские войска разрушили сотни городов и деревень. Миллионы наших людей потеряли свои дома. Для этого нужны средства. И теперь, вместо того, чтобы искать причины для отсрочки решений, необходимо найти механизм направления средств в Украину, чтобы их можно было как можно быстрее пустить в дело".

Зеленский также подчеркнул, что Россия по-прежнему получает прибыль от продажи нефти, достаточной для продолжения своей войны, обходит санкции и покупает компоненты БПЛА и ракет по всему миру, распространяет нестабильность и вмешивается в жизнь стран в таких местах, как Сахель, Северная Африка, Ближний Восток и такие страны, как Йемен.

"Зачем Путин это делает? Нам нужно влияние на него. Оно нужно всей Европе. И вместе мы можем не только остановить войну России против Украины, но и ответить на другие вызовы. Это возможно для нас – для Европы, а не для какого-то одного лидера в одиночку. Пожалуйста, объединитесь, защищая общие интересы наших стран. И мы также должны работать вместе с нашими союзниками ради наших общих интересов", – подытожил президент.

Накануне Зеленский в вечернем обращении анонсировал визит в Будапешт. По словам президента, на саммит его пригласили премьер-министр Венгрии, председательствующей в Европейском совете, Виктор Орбан и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Это уже пятый саммит в том формате, отметил глава государства.

"Первый был в Чехии, второй – в Молдове, затем в Испании, Великобритании. Теперь – Венгрия. Я благодарю за приглашение", – сказал он.

Зеленский также рассказал, что саммит посвящен вызовам безопасности в Европе, а также "новым возможностям для всех партнеров".

Как сообщал OBOZ.UA, 6 ноября Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США. Он отметил, что при лидерстве Трампа Украина и США "имеют потенциал для еще более крепкого сотрудничества".

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