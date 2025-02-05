Зеленский ввел в действие санкции СНБО против теневого флота РФ и похитителей украинских культурных ценностей

В среду, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против теневого флота страны-агрессора. Также в список попали похитители украинских культурных ценностей.

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Соответствующие указы были опубликованы на сайте Офиса президента. Следует отметить, что санкции были введены против многих российских чиновников, капитанов флота РФ и даже одного иранца.

"Президент ввел в действие решение СНБО о санкциях против "танкерного флота" РФ и угонщиков украинских культурных ценностей", - рассказал детали в своем Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он добавил, что:

– Указ №67/2025 предусматривает санкции против 57 капитанов "танкерного флота" РФ (56 россиян и одного иранца);

– Указ №68/2025 касается лиц, ответственных за уничтожение украинской культурной идентичности путем проведения незаконных археологических раскопок на территории временно оккупированного Крыма и вывоза культурных ценностей из Украины.

"В список попали первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обривалин, заместитель министра Владимир Осинцев, президент Союза музеев России, гендиректор подсанкционного "Государственного Эрмитажа" Михаил Пиотровский, руководитель археологических экспедиций Сергей Соловьев, непосредственно участвовавший в незаконных раскопках на территории Херсоне, Андрея Ермака.

Всего под санкции Указа 68/2025 попали 55 человек.

Ранее стало известно о том, что западные судоходные компании воспользовались войной в Украине, чтобы выгодно избавиться от танкеров. Вместо отправки на металлолом их сотнями продавали России, которая создавала из них "теневой флот" для обхода международных санкций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что менеджмент украинского холдинга также помогал России обходить санкции на экспорт энергоносителей – участвуя в строительстве припортового завода по производству сжиженного газа в Ростовской области РФ. Продукцию предприятия загружали на танкеры "теневого флота" РФ и скрыто продавали по всему миру.

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