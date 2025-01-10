Руководители украинского холдинга помогали России обходить санкции с помощью "теневого флота": в СБУ раскрыли схему

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила менеджмент украинского холдинга и их сообщников, которые помогали России обходить санкции на экспорт энергоносителей. Так, в течение 2023-2024 годов фигуранты участвовали в строительстве в Ростовской области России припортового завода по производству сжиженного газа. Изготовленную на этом предприятии продукцию загружали на танкеры "теневого флота РФ" и скрыто продавали в разных частях света.

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Об этом сообщили в самой СБУ. Там отметили: большую часть доходов, полученных от теневой торговли, Москва направляла на финансирование войны в Украине.

"СБУ задержала разработчика оборудования и инженера-проектировщика украинского холдинга, участвовавших в строительстве российского завода. Задокументировано, как оба фигуранта разрабатывали всю проектную документацию производственного объекта и его технологических мощностей", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: чиновники переправляли готовые разработки российским заказчикам через совладельца украинского холдинга, находящегося на временно оккупированной части Донецкой области. По материалам дела, он владеет 5 компаниями в городе Шахты Ростовской области России, которые поставляют оборудование на АЗС подсанкционных корпораций:

"Газпром";

"Лукойл".

"Кроме того, на Полтавщине задержан его сообщник, который имеет собственную сеть автозаправочных станций на временно захваченной части территории на востоке Украины. И заправляет военную технику оккупантов", – рассказали в СБУ.

В настоящее время следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также по этой статье заочно квалифицированы преступления совладельца украинского холдинга и директора сети АЗС, которые находятся за пределами территории, подконтрольной Украине. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Государственная таможенная служба Украины отказалась расследовать подозрения в коррупции в отношении чиновниц таможни. Расследователи не увидели основания для проведения мониторинга, несмотря на непрозрачность в их налоговых декларациях.

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