Судовладельцы из ЕС и США помогли Кремлю создать опасный "теневой флот": расследование

Западные судоходные компании воспользовались войной в Украине, чтобы выгодно избавиться от танкеров. Вместо отправки на металлолом, их сотнями продавали России, которая создавала из них "теневой флот" для обхода международных санкций.

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Согласно результатам совместного расследования нидерландского проекта Follow the Money, СМИ и Киевской школы экономики, в совокупности РФ купила у судовладельцев из США и стран Европейского Союза нефтетанкеров на сумму более $6 млрд. В целом было продано около 230 "старых, ржавых, небезопасных" судов.

Треть "теневого флота" составили немецкие, британские, норвежские, бельгийские и греческие суда, перерегистрированные затем в Индии, Гонконге, Вьетнаме и на Сейшелах. Зарабатывать нефтедоллары кремлевский режим продолжал благодаря сотрудничеству компаний, предоставляющих 21 из 35 стран, что ввели санкции.

Цены на старые танкеры взлетели после того, как в конце 2022 года в ответ на полномасштабное вторжение в Украину на импорт российской нефти и нефтепродуктов было введено международное эмбарго и установлен ценовой потолок на уровне $60 за баррель. Поэтому многие европейские судовладельцы бросились продавать старые танкеры, за которые, они бы прежде не получили хорошую цену. Лидерами выступили судовладельцы из таких стран:

Греция – 127;

Великобритания – 22;

Германия – 11;

Норвегия – 8.

Согласно подсчетам Центра исследования энергетики и чистого воздуха, с начала "большой войны" Россия экспортировала ископаемого топлива в общей сложности более чем на 817 млрд евро. Но далеко не все эти деньги вернулись в страну и попали в бюджет (в том числе из-за роста связанных с санкциями издержек).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что менеджмент украинского холдинга тоже помогал России обходить санкции на экспорт энергоносителей – участвуя в строительстве припортового завода по производству сжиженного газа в Ростовской области РФ. Продукцию предприятия загружали на танкеры "теневого флота" РФ и скрыто продавали по всему миру.

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