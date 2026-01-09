Зеленский встретится с Трампом для финализации соглашения о гарантиях безопасности – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, в ближайшее время встретится с президентом США Дональдом Трампом для завершения соглашения о гарантиях безопасности. Такая встреча может состояться уже на следующей неделе.

Об этом пишет Axios. Издание ссылается на украинских чиновников.

По информации американского новостного сайта, есть вероятность визита президента Украины в США на следующей неделе для встречи с Трампом и финализации соглашения о гарантиях безопасности.

Одним из вариантов называют возможный визит Зеленского непосредственно в США.

Издание также отмечает, что лидеры Украины и США могут встретиться на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Он запланирован на период с 19 по 23 января.

Гарантии безопасности для Украины

Двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов. Следующим этапом станет его финализация на самом высоком уровне.

Об этом 8 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украине удается и в дальнейшем объединять работу европейских и американской команд.

По итогам заседания Коалиции желающих специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская стороны "в значительной степени закончили работать" над протоколами по безопасности для мира в Украине. По его словам, американский президент Дональд Трамп поддерживает достигнутые соглашения по безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, гарантии безопасности для Украины могут быть предметом переговоров только после достижения прекращения огня, и без согласия России такой механизм не будет работать. Об этом заявил немецкий политик Фридрих Мерц, комментируя возможные сценарии завершения войны и заключения мирного соглашения.

