'Когда война завершится, то завершится навсегда': Уиткофф сделал неожиданное заявление о гарантиях безопасности для Украины

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что американская и украинская стороны "в значительной степени закончили работать" над протоколами по безопасности для мира в Украине. По его словам, американский президент Дональд Трамп поддерживает достигнутые соглашения по безопасности для Украины.

Об этом Уиткофф говорил в Елисейском дворце, по итогам заседания Коалиции желающих. В свою очередь второй представитель американской стороны на саммите Коалиции, политический советник и зять Трампа Джаред Кушнер добавил, что встреча Коалиции "еще не означает достижения мира, но мир невозможен без прогресса, достигнутого" на саммите.

"Сильные" гарантии безопасности

Уиткофф признал, что достигнутые соглашения, которые "призваны сдержать любые последующие атаки на Украину", достаточно сильные, "таких сильных гарантий никто не видел". И добавил, что ранее данные американским лидером Трампом обещания Украине остаются в силе.

"Президент Трамп не отступает от своих обязательств. Он стоит за Украину и мирное соглашение. И мы будем на месте для украинцев, помогая им достичь окончательного мира. Я уверен, мы достигнем мира", – сказал он.

Следующая работа

Уиткофф сообщил, что 6 января в Париже вместе "со спецпосланником Кушнером проработали почти 10 часов", но это еще не конец – американец анонсировал новую встречу с украинской делегацией, "чтобы продолжить эту работу". Эта встреча состоится сегодня, 7 января.

"Мы думаем, что почти завершили протоколы безопасности. Это важно, чтобы народ Украины знал: когда эта война закончится, она закончится навсегда. Президент Трамп твердо и горячо верит, что эти убийства, эта мясорубка должна прекратиться. И все мы, собравшиеся здесь, полны решимости быть частью этого", – сказал Уиткофф.

Экономическая составляющая

Судя по заявлению американского спецпосланника, в соглашениях по гарантиям безопасности для Украины есть экономическая составляющая, которая принесет пользу как нашей стране, так и США.

"Мы имеем в виду большие-большие возможности для украинцев. Мы работаем с BlackRock и Ларри Финком. Мы верим, что крепкая экономика напрямую связана с этими протоколами безопасности и делает Украину сильной независимой нацией", – сообщил Уиткофф.

Ларри Финк – председатель и генеральный директор BlackRock, крупнейшей в мире компании по управлению инвестициями, которая управляет активами на триллионы долларов. BlackRock – финансовый гигант, известный благодаря инновациям, например платформа Aladdin, и стратегическим приобретением.

Что предшествовало

Еще летом 2023 года Владимир Зеленский встречался с представителями BlackRock. На встрече обсуждались возможности создания инвестиционного фонда, который поможет восстановить экономику Украины.

Речь идет о Фонде развития Украины, который направлен на проведение крупных бизнес-проектов в стране за счет привлечения как частных, так и публичных инвестиций.

Как сообщал OBOZ.UA, чуть позже состоялась подпись договора между Минэкономики Украины и BlackRock Financial Market Advisory, согласно которому именно BlackRock взялась предоставлять услуги по сопровождению Фонда развития Украины.

