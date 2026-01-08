'Не спрацює без згоди Росії': Мерц про гарантії безпеки для України і мирну угоду

Гарантии безопасности для Украины могут быть предметом переговоров только после достижения прекращения огня, и без согласия России такой механизм не будет работать. Об этом заявил немецкий политик Фридрих Мерц, комментируя возможные сценарии завершения войны и заключения мирного соглашения.

Видео дня

Он подчеркнул, что пока речь не идет о прямом военном вмешательстве западных стран в боевые действия. Заявление Мерца в видеообращении на Clash Report.

Четкая последовательность действий является принципиальной для любых дальнейших договоренностей с Россией. Прежде всего должно быть достигнуто прекращение огня, и только после этого возможно обсуждение гарантий безопасности для Украины в рамках долгосрочного мирного соглашения.

Политик подчеркнул, что в Европейском Союзе или за его пределами нет государств, которые бы рассматривали вариант немедленного военного вмешательства в Украину для влияния на ход боевых действий. В то же время, по его словам, международные партнеры продолжают поддерживать Украину и прилагают усилия для завершения войны.

В этом контексте речь идет исключительно о военных гарантиях мира, которые могут стать частью соглашения о прекращении огня, а не об участии иностранных войск в текущем конфликте. Отдельно он предостерег, что реализация любых гарантий безопасности невозможна без согласия России, и признал, что до такого консенсуса стороны, вероятно, еще находятся на значительном расстоянии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Министерстве иностранных дел России заявили, что размещение военных подразделений стран Запада в Украине будет воспринято Москвой как прямая интервенция. Такие действия якобы "несут угрозу безопасности Российской Федерации", а военные объекты и контингенты государств Запада на украинской территории будут рассматриваться как законные цели.

