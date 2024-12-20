Зеленский встретился с премьером Литвы: говорили о военном сотрудничестве, вступлении в НАТО и мире. Фото

Члены правительства Литвы после утверждения Сеймасом впервые в истории украинско-литовских отношений совершили визит в нашу страну в полном составе. 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом и другими членами делегации.

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"Это подлинное проявление солидарности и преданности общим ценностям", – сказал глава государства. Его процитировала пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.

Зеленский поблагодарил за то, что Вильнюс решительно и всесторонне поддерживает Украину. К примеру, Литва ежегодно выделяет 0,25% своего ВВП на помощь нашему государству.

На переговорах стороны обсудили военное сотрудничество (в том числе потребность в усилении нашей ПВО для защиты стратегических энергетических объектов).

Глава государства подчеркнул, что закупка вооружений у украинских производителей и создание новых возможностей для сотрудничества ОПК Украины и Литвы – это значительный вклад в приближение справедливого мира.

Отдельно Зеленский поблагодарил Вильнюс за поддержку нашего стремления вступить в НАТО и содействие в переговорном процессе по вступлению в ЕС.

"Ваша помощь – важный вклад в нашу борьбу за справедливый и продолжительный мир. Благодарим вас и весь литовский народ за поддержку. Вы для нас – как братья и сестры. Мы действительно можем на вас рассчитывать", – сказал Зеленский.

Литовская делегация подтвердила готовность продолжать оказывать Украине помощь и участвовать в проектах по восстановлению (в том числе энергетической инфраструктуры).

Как сообщал OBOZ.UA:

– Гинтаутас Палуцкас на совместной с украинским коллегой Денисом Шмыгалем пресс-конференции заявил: если Украина захочет и будет вынуждена сесть за стол переговоров, то это должно быть только при условии победы Украины.

– Делегация литовских министров во главе с Палуцкасом прибыла в нашу страну 20 декабря.

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