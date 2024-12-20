В Киев прибыла делегация министров из Литвы, состоялись важные переговоры: названы ключевые вопросы. Фото

20 декабря в Киев прибыла делегация министров во главе с премьер-министром Литвы Гинтаутасом Палуцкасом. Они провели межправительственные консультации с украинскими властями.

Видео дня

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Telegram. Основными темами обсуждений стали обороноспособность и безопасность Европы, перспективы членства Украины в ЕС и НАТО, программа восстановления Украины.

"Высоко ценим всестороннюю помощь Литвы. Спасибо Литве и всем партнерам за готовность инвестировать в украинскую оборонку. В частности, Литва объявила о готовности инвестировать в производство ракеты-дрона "Паляница", который является частью нашей программы дальнобойности", – сообщил Шмигаль.

Также они говорили о дальнейшем ужесточении санкций против России и конфискации замороженных российских активов.

"Призываем наших европейских партнеров разработать механизм, по которому Украина получит средства не только от доходов замороженных российских активов, но и сами эти активы. Агрессор должен заплатить. Это справедливо", – подчеркнул премьер-министр Украины.

Кроме того, обсудить вопросы экономического и торгового сотрудничества между Украиной и Литвой.

"Рассчитываем реализацию взаимовыгодных экономических проектов в таких сферах как: инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, космическая деятельность, здравоохранение", – рассказал Шмигаль.

Гинтаутас Палуцкас также поделился информацией о своем первом визите в Киев в качестве премьер-министра Литвы в соцсети Х.

"Для меня честь и привилегия быть в Киеве во время моего первого визита в качестве премьер-министра Литвы.

У киевской Стены памяти вместе со своим Кабинетом Министров я поклонился памяти погибших героев Украины, мужчин и женщин, отдавших свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым – за свободу Европы", – рассказал Палуцкас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис пристыдил европейские государства, заявляющие, что у них нет денег для Украины, напомнив о триллионах в помощь Ираку и Афганистану.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!