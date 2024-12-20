Если Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров, то только при условии ее победы, – премьер Литвы

Если Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров с РФ, это должно произойти только при условии ее победы. Литва верит только в такой финал войны, поэтому продолжит поддерживать Украину и активно защищать ее интересы в НАТО.

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Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас на совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Киеве 20 декабря. "Я заверил в нашей решительной поддержке Украины, и если Украина захочет и будет вынуждена сесть за стол переговоров, то это должно быть только при условии победы Украины", – сказал он.

Палуцкас добавил: Литва верит только в одно правильное завершение войны – победу Украины.

Поэтому Вильнюс активно сотрудничает и стремится добиться весомых результатов, ведущих к украинской победе.

По словам главы правительства, Литва продолжит активно защищать интересы Украины в НАТО, а также оказывать Киеву военную, экономическую, политическую и гуманитарную поддержку.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков ISW, то, что Владимир Путин не отступает от требований к Украине, говорит о его уверенности в том, что РФ способна нанести военное поражение Киеву, несмотря на огромные неудачи армии агрессора. Однако на самом деле "реалии на земле", о которых говорят в Москве, отражают способность Украины остановить российское наступление и вернуть территории.

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