Зеленский встретился с главой МИД Великобритании: о чем договорились. Фото и видео

В среду, 5 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми. Во время переговоров было отмечено важность заключения между двумя странами Соглашения о 100-летнем партнерстве

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Об этом украинский лидер сообщил в Telegram. Глава государства поблагодарил Великобританию за всю оборонную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку с первых дней полномасштабной российской агрессии.

"Благодарны вам, премьер Стармер и правительство. В частности, за его визит к нам и подписание очень важного, исторического соглашения о столетнем партнерстве в разных направлениях", – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский и Дэвид Лемми, в частности, обсудили реализацию этого соглашения, а также другие форматы помощи как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних механизмов.

"Это очерчивает наши обязательства перед вами не только на период этой войны, но и гораздо дальше, опирается на наше военное, гуманитарное и экономическое сотрудничество во благо наших стран", – добавил глава МИД Великобритании.

Отдельно Зеленский отметил финансовую помощь для развития украинского оборонного производства, что очень важно для укрепления позиций нашей страны на пути установления справедливого и длительного мира.

В частности, Великобритания выделит 2 млрд. фунтов стерлингов на усиление украинских оборонных способностей. Соответствующее соглашение между правительствами государств ратифицировала вчера Верховная Рада Украины.

Одна из ключевых тем встречи – координация шагов с партнерами и гарантии безопасности.

Стороны также подробно обсудили ужесточение санкций против РФ, в том числе ее нефтяной отрасли и ОПК, и использование замороженных российских активов в пользу Украины.

Дэвид Лемми заверил, что Великобритания остается одним из ключевых партнеров Украины.

"Наша оценка в том, что Путин не хочет вести никаких переговоров сейчас. Поэтому мы продолжаем максимально помогать вам, пока вы боретесь в этой ужасной войне, и поощряем других партнеров делать то же самое", – подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине на 55 миллионов фунтов стерлингов. Указанные средства повысят устойчивость и экономический рост в Британии и Украине.

Напомним, 5 февраля в Украину прибыл государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Дэвид Лемми. В ходе визита планировалось обсуждение дальнейшего сотрудничества между странами и совместными проектами.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Лемми, сроки урегулирования войны в Украине смещаются к середине весны из-за того, что российский диктатор Путин не заинтересован в переговорах.