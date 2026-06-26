Представьте: вы продаете автомобильные шины через интернет, добросовестно декларируете доходы, платите все налоги – и вдруг получаете штраф почти на 92 миллиона гривен. Именно так произошло с одним украинским предпринимателем, которому по результатам проверки был доначислен штраф исключительно из-за способа оформления расчетов при интернет-продаже товаров.

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Однако в июне 2026 года Верховный Суд сформулировал правовую позицию, которая может повлиять на тысячи аналогичных споров.

Речь идет о первом постановлении Верховного Суда, в котором подробно проанализирован вопрос применения РРО именно к модели интернет-торговли с оплатой товара через NovaPay при его получении.

Как все начиналось: штраф, который мог унитожить бизнес

Харьковский предприниматель годами продавал автомобильные шины и диски через интернет. Схема простая и знакома миллионам украинцев: заказываешь на сайте, получаешь в отделении Новой Почты, оплачиваешь через NovaPay – деньги поступают на счет продавца.

Предприниматель не скрывал доходов и не работал "в тени". Все средства поступали на его расчетный счет, а налоги уплачивались в полном объеме.

Но в 2024 году Государственная налоговая служба провела проверку и решила: раз он не использовал кассовый аппарат (РРО) при каждой продаже – значит, нарушал закон. Результат – штраф в размере 92 394 451,94 грн за операции на сумму свыше 93 миллионов гривен.

Административное обжалование результата не дало результата – ГНС Украины оставила штраф в силе. Дело пошло в суд.

Что заявила налоговая: "РРО должно было быть всегда"

Позиция ГНС была жесткой и, надо признать, не лишенной определенной логики: продавец обязан проводить расчетные операции через РРО. Покупатель платит – продавец должен провести расчетную операцию через РРО и выдать фискальный чек. Именно такова была позиция контролирующего органа.

То, что деньги поступают не напрямую от покупателя, а через финансового посредника NovaPay, по мнению налоговой, не имеет значения. Посредник лишь "упрощает получение оплаты", но не освобождает продавца от кассового аппарата.

Более того, ГНС утверждала, что слово "и т. п." в определении "расчетной операции" позволяет относить к ней любые поступления от покупателей – в том числе через платежных посредников.

Фактически налоговый орган предложил расширенное толкование Закона о РРО, исходя не из буквального содержания его положений, а из собственного понимания цели такого регулирования.

Решение судов: Верховный суд не согласился с позицией ГНС

Харьковский окружной административный суд, Второй апелляционный суд и, в конечном итоге, Верховный Суд – все три пришли к одному выводу: предприниматель не нарушал закон.

Ключевые аргументы, которые убедили суды:

1. Не было "расчетной операции" в юридическом смысле

Закон о РРО четко определяет: расчетная операция – это прием от покупателя наличных денег, платежных карт или чеков по месту реализации товара. Предприниматель ничего подобного не делал. Деньги поступали на его банковский счет от финансового учреждения – то есть как безналичные поступления от юридического лица.

При этом Верховный Суд обратил внимание на то, что продавец не принимает оплату непосредственно от покупателя. Расчет с покупателем осуществляет финансовое учреждение, тогда как продавец лишь получает безналичный перевод от этого учреждения на свой счет. Именно на этом разграничении Верховный Суд фактически построил всю свою правовую позицию.

2. Передача товара перевозчику еще не означает завершения продажи

Верховный Суд обратил внимание на принципиальный момент: когда предприниматель передает товар Новой Почте без предоплаты, он еще не знает, получит ли покупатель товар и оплатит ли его. Покупатель может отказаться от товара, а значит договор купли-продажи еще не исполнен.

Фактически Верховный Суд согласился с тем, что требование выставить фискальный чек еще до того момента, как покупатель принял решение получить товар и произвел его оплату, противоречит самой логике дистанционной торговли.

Именно поэтому на момент передачи товара перевозчику у продавца еще нет оснований для проведения расчетной операции через РРО.

3. Цель РРО – прозрачность учета, а не формальные чеки

Суды исходили из того, что цель применения РРО заключается не в формальной печати фискальных чеков, а в обеспечении полного учета денежных расчетов и недопущении сокрытия доходов.

При этом Верховный Суд отдельно отметил, что в ходе проверки налоговый орган не установил никаких фактов сокрытия доходов, неучтенной выручки или расхождений между полученными средствами и задекларированными доходами. Фактически единственным основанием для наложения штрафа стала иная юридическая оценка способа получения оплаты.

И в заключение стоит задать простой вопрос: зачем вообще существует РРО?

Ответ очевиден – для контроля за наличными расчетами, которые сложнее отследить. Именно поэтому кассовый аппарат нужен там, где существует риск сокрытия выручки или проведения расчетов вне официального учета.

Если же оплата осуществляется в безналичной форме, ситуация принципиально иная. Каждая операция проходит через лицензированное финансовое учреждение, фиксируется банковской системой и зачисляется на банковский счет продавца. При необходимости налоговый орган может получить информацию о таких платежах в установленном законом порядке.

Именно поэтому возникает закономерный вопрос: достигается ли цель применения РРО, если все расчеты и без того полностью прослеживаются?

Иначе получается парадоксальная ситуация: государство уже располагает всей информацией о движении средств, но в то же время требует применения еще одного инструмента контроля тех же самых операций.

Это все равно что проверять билет в метро у человека, приехавшего на собственном автомобиле. Формально контроль осуществляется, но проверяется то, что никак не связано с целью такого контроля.

По сути, именно эту логику поддержал Верховный Суд, отметив, что применение РРО не может превращаться в самоцель, если способ осуществления расчетов и без того обеспечивает полную прослеживаемость движения средств.

4. "И т. д." – не carte blanche для произвольного толкования

Что касается аргумента о "и т. д." в определении расчетной операции, Верховный Суд высказался прямо: если законодатель хотел отнести операции через платежных посредников к категории расчетных, он должен был прямо это указать. Неточность закона не может толковаться в ущерб плательщику.

Самое главное: что это означает для бизнеса

Если модель вашей работы соответствует той, которую анализировал Верховный Суд, это постановление может стать весомым аргументом в споре с налоговым органом.

В то же время его выводы не следует распространять на все случаи интернет-торговли.

Верховный Суд исследовал конкретную модель продажи товаров: через интернет, с доставкой Новой Почтой, когда покупатель оплачивал товар при его получении через NovaPay, без предварительной оплаты, а продавец получал средства от финансового учреждения на свой банковский счет.

Именно поэтому суд отдельно обратил внимание на то, что:

выводы постановления сформулированы с учетом именно этой модели расчетов;

если покупатель оплачивает товар банковской картой до его получения, правовая оценка может быть иной, а применение РРО – обязательным;

использование LiqPay, WayForPay или других сервисов онлайн-эквайринга также требует отдельного анализа с учетом способа осуществления расчетов.

Системная проблема: закон отстает от реальности

Верховный Суд открыто признал: законодательство о РРО не успевает за развитием электронной торговли и имеет пробелы. Еще в конце 2021 года Комитет Верховной Рады по вопросам финансов признавал, что вопрос применения РРО при продажах через службы доставки "не имеет четкого законодательного регулирования". Прошло четыре года — и ничего не изменилось.

Зато изменилась тактика налоговой службы: вместо того чтобы ждать законодательного урегулирования, ГНС начала массово штрафовать предпринимателей за схемы работы, которые годами никто не запрещал.

Подобная практика свидетельствует о том, что при наличии законодательных пробелов налоговые органы нередко компенсируют их путем максимально широкого толкования норм Закона о РРО.

Практическое значение постановления

Постановление Верховного Суда имеет важное практическое значение прежде всего для тех предпринимателей, которые осуществляют интернет-торговлю с доставкой товаров через Новую Почту и оплатой через NovaPay при получении товара.

Если налоговый орган ставит под сомнение правомерность неприменения РРО именно при такой модели работы, правовая позиция Верховного Суда может стать одним из ключевых правовых аргументов при административном или судебном обжаловании.

В то же время каждую конкретную ситуацию необходимо оценивать отдельно, поскольку применение РРО зависит от способа осуществления расчетов и фактических обстоятельств хозяйственной операции.

Выводы

Данное постановление выходит далеко за рамки индивидуального спора между предпринимателем и налоговым органом. Оно формирует новый подход к оценке операций, при которых покупатель оплачивает товар через финансового посредника при его получении, и может существенно повлиять на дальнейшую практику применения законодательства о РРО в электронной торговле.

Хотя постановление было принято по итогам спора в отношении одного предпринимателя, системная проблема никуда не исчезла. Пока законодатель не урегулирует вопрос применения РРО в интернет-торговле, предприниматели и в дальнейшем могут сталкиваться с аналогичными претензиями контролирующих органов.

Фактически Верховный Суд впервые на уровне кассационной инстанции четко разграничил расчетную операцию между покупателем и финансовым учреждением и последующий безналичный перевод средств продавцу. Именно эта правовая позиция формирует новый подход к применению законодательства о РРО и, вероятно, станет ориентиром для разрешения аналогичных споров в сфере электронной торговли.