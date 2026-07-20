Страна ЕС перестанет оплачивать высшее образование для беженцев из Украины: что важно знать

В Ирландии прекратят набор украинцев, имеющих статус временной защиты, на программу бесплатного высшего образования в местных вузах. Финансирование будет прекращено для новых абитуриентов, а также частично – для тех, кто уже учится.

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Соответствующее решение приняло правительство страны. Отмечается, что изменения вступят в силу уже со следующего (2026/2027) учебного года.

Что изменится для новых абитуриентов

Правительство Ирландии отказалось от отдельного льготного механизма, действовавшего для абитуриентов из Украины. Речь идет как о программе оплаты обучения, так и о финансовой поддержке PLC, получателям которой выплачивается на содержание:

2575 евро (тем, кто проживает в пределах 30 км от колледжа);

(тем, кто проживает в пределах 30 км от колледжа); 6115 евро (тем, кто проживает на расстоянии 30 км или более).

"Временная схема поддержки оплаты обучения, стипендия для лиц, пользующихся временной защитой (BoTP), и стипендия PLC закрыты для любого заявителя, начинающего новый курс (курсы последипломного образования или курсы высшего образования) в 2026/2027 учебном году", – говорится в сообщении.

Изменения для "старых" студентов

Для украинских студентов, которые стали участниками программы в 2025/2026 учебном году и продолжают получать степень бакалавра також готовят изменения. Но не для всех:

льготные условия поддержки на 2026/2027 учебный год сохранят для тех, кому предоставили временную защиту менее чем за 3 года до начала 2026/2027 учебного года;

сохранят для тех, кому предоставили временную защиту менее чем за 3 года до начала 2026/2027 учебного года; если временная защита была предоставлена ранее, чем за 3 года, стипендию BoTP отменять, но сохранят право на участие во Временной схеме поддержки.

При этом они должны предоставить оригинал и обновленное письмо о предоставлении временной защиты, а также официальное подтверждение адреса текущего проживания в Ирландии.

Как теперь учиться

Впрочем, возможность бесплатного обучения всё же будет. Доступными остаются две ключевые общегосударственные программы:

Free Fees Initiative – программа, полностью покрывающая стоимость обучения для студентов, соответствующих установленным критериям;

программа, полностью покрывающая стоимость обучения для студентов, соответствующих установленным критериям; SUSI (Student Universal Support Ireland) – общая система финансовой поддержки, которая позволяет покрыть студенческий взнос, частично или полностью оплатить обучение и получить дополнительную ежемесячную помощь (в зависимости от уровня доходов семьи).

Для украинцев это означает, что они будут проходить стандартную процедуру подачи документов без каких-либо преференций или исключений. При оценке заявок будут учитываться:

продолжительность официального и законного проживания на территории Ирландии;

уровень совокупного дохода семьи;

соответствие другим общим требованиям конкретной программы.

Что следует сделать будущим студентам: заранее проверить соответствие критериям и подготовить пакет документов.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительство Австрии продлило льготы для украинских студентов. Им разрешили бесплатно учиться в государственных университетах в течение летнего семестра 2026 года – стоимость обучения покроет стипендия Эрнста Маха.

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