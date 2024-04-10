Зеленский встретился с гендиректором Международной организации по миграции: о чем договорились. Фото и видео

Международная организация по миграции и Кабмин Украины подписали договора о сотрудничестве. Первое соглашение касается сотрудничества в совершенствовании политики и законодательства по экономической адаптации и восстановлению микро- и малого бизнеса, перемещенного или пострадавшего в результате войны. Второе предполагает восстановление критической и социальной инфраструктуры нашей страны, усиление защиты данных, кибербезопасности и цифровизации управления миграцией и границами.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с гендиректором МОМ Эми Поуп. По его словам, в первом соглашении особый акцент сделан "на предприятиях, которыми руководят переселенцы и ветераны".

"Благодарны МОМ за помощь украинским семьям. Прежде всего с жильем. Это первоочередной приоритет для тех, кто из-за войны потерял часть своей жизни. Рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку", – сказал президент во время встречи.

Также стороны обсудили ключевые направления деятельности МОМ в Украине, в частности, о помощи внутренне перемещенным лицам в поиске работы и поддержке психического здоровья.

Зеленский пригласил организацию принять участие в строительстве и обустройстве укрытий в школах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы могут оформить денежную помощь от МОМ : в месяц можно получать 3600 грн. Финподдержка предоставляется в течение трех месяцев. Инструкция по оформлению помощи здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!