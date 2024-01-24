Как украинцам получить помощь от МОМ в 10 800 грн в 2024-м: инструкция

Украинцы могут оформить денежную помощь от Международной организации по миграции (МОМ). В месяц можно получать 3600 грн (финподдержка предоставляется в период трех месяцев).

Видео дня

Как отмечается на странице МОМ, если человек проживает в области, над которым был восстановлен контроль Украины менее 4 месяцев назад, то можно зарегистрироваться для получения поддержки по направлениям от Красного Креста или местных властей. Инструкция по оформлению:

Необходимо лично прийти в пункт регистрации МОМ и подай заявку. С октября 2023 года продолжается регистрация для получения денежной помощи в Харьковской области. Если ты не находишься в текущей области, то можешь ознакомиться с другими организациями, осуществляющими регистрацию в твоем регионе. Для получения дополнительной информации обратитесь на горячую линию: 0 800 215 015.

Также можно запросить председателя сельского совета, председателя городской или военной администрации или уполномоченного лица. Также в МОМ отметили, что регистрация на получение денежной помощи всегда бесплатна.

Средства предоставляются для того, чтобы обеспечить минимальные жизненные потребности. Организация помогает с продуктами и средствами гигиены, а также одеждой и простыми предметами домашнего обихода.

OBOZ.UA ранее писал о том, что в сети мошенники рассылают фейковые сообщения о якобы выплатах.гражданам помощи. Речь идет, в частности, о предоставлении 6500 и 13200 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!