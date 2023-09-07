Зеленский впервые за девять месяцев созвонился с Нетаньяху: говорили о помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной темой стала ситуация с украинскими беженцами и возможные способы помощи Израиля.

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Об этом рассказал Зеленский в Telegram. Глава государства отметил, что Израиль поддерживает территориальную целостность и суверенитет нашего Украины.

"Обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противостоянии вторжению России", – пишет Зеленский.

Кроме того, политики затронули вопрос увеличения количества отказов украинским гражданам во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя государствами и отметили необходимость исправления этой ситуации.

"В связи с приближением еврейского Нового года – Рош га-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань обсудили вопросы их безопасности и реагирования на возможные вызовы, учитывая продолжение российского террора ракетами и иранскими дронами", – добавил президент Украины.

По его словам, лидеры также "обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России и международное сотрудничество наших государств".

Также о беседе рассказал и премьер Израиля. Он подтвердил, что лидеры обсудили дальнейшее оказание Израилем помощи Украине, в том числе украинским беженцам, находящимся в Израиле, а также помощи в развитии и продвижении систем раннего оповещения о воздушной тревоге.

Напомним, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильтянам может быть запрещен въезд в Умань. Такой запрет будет введен, если депортация украинцев из Израиля не прекратится.

Ранее посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

К слову, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией", а переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что Израиль тоже страдает от действий агрессора.

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