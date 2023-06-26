Украина призвала Израиль прекратить любое сотрудничество с Россией

Посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

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В посольстве также отметили, что особого внимания среди них заслуживают безрезультатный визит министра иностранных дел Израиля в Украину в феврале этого года и серия интервью премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Израиле в Twitter.

Дипломаты заявили, что все заявления премьер-министра Израиля всегда были направлены на оправдание полного бездействия Израиля в оказании оборонительной помощи Украине в течение полномасштабной войны. Посольство обратило внимание, что первоначально споры были сосредоточены вокруг особых отношений Израиля с Россией в Сирии и нестабильного положения еврейского населения в РФ.

Однако в последнем интервью Нетаньяху были выдвинуты совершенно вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие переброску западного вооружения с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам.

Более того, недавно правительство Израиля успешно провело два раунда политических переговоров на высшем уровне с МИД России. Кроме того, достигнута договоренность об открытии еще одной российской дипломатической миссии в Иерусалиме, для которой даже бесплатно выделена земля, что было преподнесено министерством как "большое достижение".

Также в украинском посольстве отметили, что МИД Израиля хранит гробовое молчание по поводу регулярных антисемитских заявлений диктатора Владимира Путина и его приспешников.

"В то время как демократические страны вводят санкции против России как страны-террориста, ежедневно совершающей военные преступления, Израиль вообще не вводил никаких санкций, более того, он нарастил двустороннюю торговлю с кровавым московским режимом за последние два года", – говорится в заявлении посольства.

В посольстве констатировали, что израильское правительство мало обращает внимания на мнение собственного народа и игнорирует мольбы мировой еврейской диаспоры, однозначно поддерживающей Украину в ее борьбе с российским государственным терроризмом.

"Мы призываем правительство Израиля изменить свою позицию и поддержать Украину оборонительными средствами, поддержать свободу и демократический мировой порядок. Мы ожидаем, что Израиль будет на правильной стороне истории", – заявили в посольстве.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией", а переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна морально поддерживает Украину, которая уже полтора года дает отпор российской оккупационной армии. В то же время глава МИД добавил, что Израиль должен считаться со страной-террористом Россией, потому что там живут сотни тысяч евреев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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