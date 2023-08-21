'Если депортация украинцев из Израиля не прекратится': Украина пригрозила запретить израильтянам въезд в Умань и приостановить безвиз

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что израильтянам может быть запрещен въезд в Умань. Такой запрет будет введен, если депортация украинцев из Израиля не прекратится.

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Более того, Украина пригрозила приостановить безвизовый режим для граждан Израиля. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства в Facebook.

Посол обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием пересмотреть политику въезда в отношении украинцев и вмешаться в этот вопрос.

Глава дипломатического ведомства добавил, что правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Посол заявил, что Киев готов прекратить двусторонние безвизовые соглашения с Израилем, как это предусмотрено ст. 7 межправительственного соглашения. По его словам, этот вариант уже рассматривается украинским правительством.

"Немыслимо, что нам придется приложить все усилия, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, с большим риском для безопасности и с огромными логистическими усилиями, когда, с другой стороны, израильское правительство злоупотребляет нашими гражданами, которые приезжают в Израиль в рамках договора между двумя странами", – заявил Корнийчук.

Напомним, посольство Украины в Израиле заявило, что нынешнее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества со страной-агрессором Россией. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что об этом свидетельствует ряд довольно противоречивых событий, произошедших в первой половине 2023 года, совпавших с практическим отсутствием израильской гуманитарной помощи Украине.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим не будет оказывать Украине военную помощь, поскольку имеет "тесную военную границу с Россией", а переданное Киеву оружие якобы может попасть в Иран и быть использовано против самого Израиля.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль встать на сторону нашего государства в войне, которую развязала страна-агрессор Россия. Он напомнил, что эта страна тоже страдает от действий агрессора.

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