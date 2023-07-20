Зеленский впервые в истории двусторонних отношений побеседовал с премьером Эфиопии: детали

Глава государства Владимир Зеленский впервые за два десятка лет дипломатических отношений провел переговоры с премьер-министром Эфиопии, самой высокогорной страной Африки, Абием Ахмедом Али. Ключевой темой двух политиков стали перспективы зернового соглашения, которое расторгнуто Россией, и дальнейшие поставки продовольствия странам третьего мира в условиях жесткого противостояния Кремля.

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В рамках Черноморской зерновой инициативы Украина доставила в Эфиопию почти 300 тыс. тонн продовольствия и еще 90 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил Офис президента.

"Наше государство и в дальнейшем готово оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности и заинтересована в развитии двусторонних отношений с Эфиопией в сферах безопасности, цифровизации и т.п. Нам следует создать площадку для проведения диалога с нашими партнерами из стран Африки", – подчеркнул в ходе телефонного разговора Зеленский.

По итогам диалога политики обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира. А еще Зеленский пригласил Ахмеда Али посетить Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, зерновое соглашение прекратило функционирование с 18 июля по односторонней инициативе Кремля. В ЕС осудили действия РФ, в ООН и Турции пообещали "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что РФ не дает понять, она полностью вышла из зерновой сделки или приостановила ее.

В Госдепе осудили Россию за уничтожение 60 тысяч тонн украинского зерна атакой на Одесскую область в ночь на 20 июля. Там заявили, что Москва превращает продовольствие в оружие в войне против Украины.

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