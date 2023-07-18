Кулеба рассказал о переговорах о "зерновой сделке": Россия озвучивает две разные позиции

РФ не дает понять, она полностью вышла из зерновой сделки либо приостановила ее. В одних случаях Россия говорит, что прекратила ее, в других – приостановила.

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Как передает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке, об этом заявил в понедельник журналистам в штаб-квартире ООН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Это безответственный шаг, который ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнул министр, комментируя заявления России.

Кулеба провел ряд переговоров по этой теме, в частности с Генеральным секретарем ООН, "о том, как действовать дальше, потому что функционирование коридоров, морских и сухопутных, для экспорта украинского зерна на мировой рынок должно продолжаться".

В то же время, по его словам, если будет политическая воля, выход будет найден. В ближайшие часы и дни будут проведены "очень интенсивные консультации на всех уровнях", чтобы найти решение, добавил глава МИД.

Министр отметил, что после Россия не гарантирует безопасность ни одного судна, пытающегося перевозить украинское зерно. "Но в целом мы должны понимать одну простую вещь: пока Россия будет находиться в Крыму, до тех пор она будет надеяться, что сможет шантажировать мир и навязывать свою волю кому угодно. Если мы разрешим эту проблему, через месяц-два они придумают другую", – сказал Кулеба, подчеркнув, что лучший способ решить вопрос – победить Россию и заставить ее уйти.

Украина никогда не вела переговоры с РФ по зерновому соглашению, и в прошлом году было подписано два отдельных документа: один меморандум между Украиной, Турцией и ООН и другой – между ООН, Турцией и Россией.

"Сама Россия избегает ясности, потому что в одном тексте они говорят о прекращении, а в другом комментарии - о приостановлении", - отметил министр. Соответственно, перспективы этого соглашения одним кажутся "менее оптимистичными", другим – "чуть оптимистичнее".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, эксперт в сфере финансов Елена Коробкова рассказала, что в случае полного прекращения действия зернового коридора в июле украинцам не стоит ожидать ни одной мгновенной девальвации гривны. Однако в таком случае Нацбанку придется увеличить продажу иностранной валюты максимум на $1 млрд в месяц.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить зерновое соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Несмотря на сделанное сегодня заявление, я считаю, что президент России Путин хочет, чтобы этот гуманитарный мост продолжался. Вероятно, мы сделаем шаги в телефонном разговоре с Путиным, не дожидаясь августа", – сказал он.

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