Зеленский впервые прокомментировал слухи об отставке Кабмина и Шмыгаля: что сказал

Президент Владимир Зеленский 21 июня опроверг слухи о якобы подготовке к увольнению премьера Дениса Шмыгаля. Он отметил, что никакого разговора на эту тему между ними не было.

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Об этом главу государства спросили журналисты на брифинге в Офисе президента в субботу. Зеленский ответил: если бы он хотел уволить главу правительства, то в первую очередь сообщил бы самому премьер-министру.

"Что касается правительства. Прежде всего я хотел бы объяснить, что если бы я решил 100% менять премьера, я прежде всего бы сказал ему – и, извините, раньше чем журналистам. Мы все-таки много лет работаем. Так вот, у меня с ним разговора не было. Я его уважаю, особенно за эти годы полномасштабной войны. Безусловно и за тот опыт, и просто по-человечески", – заявил Зеленский.

Также его попросили прокомментировать неподтвержденную информацию относительно министра национального единства Алексея Чернышова – якобы тот может не вернуться из своей заграничной командировки в Украину.

Президент рассказал: премьер-министр Шмыгаль доложил ему, что у Чернышова есть две основные задачи, которые он должен выполнить во время поездки.

"Первое – открывать хабы в разных странах, второе – множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Командировка закончится, должен вернуться", – выразил надежду Зеленский.

Детальнее о брифинге главы государства 21 июня можно почитать в нашем материале по ссылке.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 13 июня НАБУ совместно с САП заявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, к которой были причастны высокопоставленные чиновники.

– СМИ предполагали, что речь идет о людях, которые якобы имели связи с Алексеем Чернышевым.

– По данным СМИ, в конце мая Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура якобы провели обыски у действующего вице-премьер-министра.

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