Обыски с опозданием на год: к министру Чернышову наведались НАБУ и САП

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), вероятно, в конце мая провели обыски у действующего вице-премьер-министра Алексея Чернышова. Речь может идти об обысках в рамах дела о незаконной передаче земли застройщику Сергею Копыстыры (KSM Group).

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Об этом сообщили источники УП. В издании отметили, что обыски у Чернышова провели почти через год после получения первого постановления суда по делу Копыстыры. Журналисты о намерениях НАБУ провести обыски сообщали еще в июне 2024 года, но следственные действия тогда никто не провел.

Четыре источника в антикоррупционных органах рассказывали, что обысков якобы не было из-за влияния директора НАБУ Семена Кривоноса на детективов. В день, когда вышло журналистское расследование по этому поводу, Кривонос должен был прийти на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, но так и не появился.

Во время обысков у Чернышова нашли книгу "Собрание сочинений Сковороды, том первый" стоимостью $1000. Ее, по версии следствия, подарил Копыстыра.

Сам Чернышов после обысков находится в командировке за границей. Уехал он в ночь с 10 на 11 июня и до сих пор не вернулся. Сначала Чернышов посетил Чехию, после – Австрию, а затем отправился во Францию.

На прошлой неделе в Украине задержали двух его близких соратников – советника министра на общественных началах, который впоследствии стал коммерческим директором дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" Максима Горбатюка и бывшего госсекретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз Украины" Василия Володина. Также ВАКС взял под стражу застройщика Копыстыру с альтернативным залогом в 100 млн грн.

Журналисты считают, что касательно самого Чернышова есть несколько сценариев развития событий. В частности:

министра могут уволить в процессе смены или переформатирования правительства:

вице-премьер может вернуться в Украину страну после согласования "плана спасения";

он может получить подозрение, но остаться вице-премьером;

антикоррупционные органы не найдут достаточных оснований для процессуальных действий в отношении Чернышова.

Дело Копыстыры: в чем обвиняют фигурантов

По версии следствия в ноябре 2021 года застройщики Сергей Копыстыра и Олег Татаренко имели умысел незаконно завладеть участком площадью более 11 га, который принадлежал государственной агрофирме "Цветы Украины" в Киеве.

Они, вероятно, обратились к тогдашнему министру развития громад Алексею Чернышеву, который поручил коммуникацию с застройщиками своему советнику – Максиму Горбатюку. Тот организовал передачу документов и координацию между сторонами, а также сообщил о схеме министру, госсекретарю министерства Василию Володину и директору госпредприятия "Укркоммунобслуживание" Алле Сушон.

Чернышов якобы подписал приказ, по которому имущественный комплекс агрофирмы перешел на баланс ГП "Укркоммунобслуживание". Впоследствии, в ноябре 2022 года, Володин разрешил заключение инвестиционного соглашения между ГП "Укркоммунобслуживание" и компанией "Ситигазсервис" Копыстыры. Соглашение предусматривало передачу государству часть квартир, пропорционально стоимости участка. Однако землю оценили почти в пять раз дешевле рыночной стоимости, что могло повлечь потери государства более 1 млрд грн.

За успешную реализацию сделки Копыстыра "вознаградил" топ-чиновников министерства и определенных ими лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. С ней стоимость квадратного метра составляла от 1 тыс. грн до 8 тыс. грн при минимальной рыночной стоимости таких квартир около 30 тыс. грн за кв. м. Общий размер неправомерной выгоды составил 16,8 млн грн.

Василия Володина и Максима Горбатюка ВАКС взял под стражу, с альтернативами залога 20 и 25 млн грн. Алле Сушон определили залог в размере 1 млн грн. Чернышеву в этом деле подозрение все еще не объявляли.

Как сообщал OBOZ.UA, Национальный ботанический сад им. Гришко заключил инвестиционный договор на земельный участок с "КСМ Групп". Ботанический сад входит в структуру Национальной академии наук (НАН), при этом "КСМ Групп" уже попадали в скандалы в связи с застройкой принадлежащей НАН земли и коррупционные расследования.

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