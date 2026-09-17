Может затронуть многих беженцев из Украины: в ЕС готовят новые правила аренды жилья

Полномочия местных властей в городах Европейского Союза могут быть существенно расширены. В частности, мэры городов смогут ограничивать регистрацию жилья на сервисах краткосрочной аренды, таких как Airbnb, а также запрещать покупку второй недвижимости, если она приобретается не для постоянного проживания.

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Соответствующие нормы предусмотрены реформой рынка недвижимости, которую должен запустить новый регламент Affordable Housing Act. Об этом сообщил в Facebook эксперт по вопросам иммиграции в Италию Антон Гросс.

Детали реформы

Новые нормы будут применяться в так называемых зонах "жилищного стресса". Под эти критерии подпадают прежде всего исторические кварталы городов, где стоимость жилья превышает годовой доход местных жителей в восемь раз.

Таким образом Еврокомиссия стремится остановить вытеснение местных жителей туристами и высвободить жилье на рынке недвижимости. В свою очередь, это должно сбить спекулятивный рост цен на аренду.

Критика со стороны политиков и поддержка со стороны отельеров

В некоторых странах такое предложение уже встретило острое сопротивление. В частности:

депутат от Либерально-демократической партии Луиджи Мараттин назвал инициативу возвратом к советским практикам, подчеркнув, что право мэров запрещать частные сделки противоречит принципам рыночной экономики ;

; в правоцентристской партии "Вперёд, Италия" отметили, что директивы ЕС планомерно ограничивают свободу граждан распоряжаться собственным имуществом;

председатель союза владельцев недвижимости Confedilizia Джорджо Спазиани Теста заявил о прямой атаке на институт частной собственности.

В то же время ассоциация отельеров Federalberghi поддержала предложение. Антон Гросс связывает это с желанием гостиничного бизнеса использовать муниципальные ограничения для устранения частных конкурентов с рынка краткосрочной аренды.

Что это означает для беженцев из Украины

Жилищный кризис в Европе является одним из самых острых вызовов для украинцев, находящихся под временной защитой. Изменения в регулировании аренды окажут на них непосредственное влияние.

Увеличение предложения на долгосрочную аренду

Ограничение суточной аренды заставит многих арендодателей вернуть квартиры на рынок долгосрочного жилья. Это увеличит количество свободных квартир, которые украинцы смогут снимать на месяцы или годы.

Сдерживание скачков цен

Снижение давления со стороны туристического сектора поможет стабилизировать стоимость ежемесячной аренды в крупных городах и туристических центрах, где беженцы ищут работу и жилье.

Проблемы с временным жильем в первые дни

Для тех, кто только что прибыл в ЕС или вынужден срочно сменить регион проживания, найти недорогую краткосрочную квартиру через сервисы типа Airbnb на несколько дней или недель может стать сложнее и дороже из-за сокращения предложения.

Легализация и прозрачность договоров

Создание единых цифровых реестров арендодателей снизит риски мошенничества и неофициальной аренды, с которыми часто сталкивались беженцы при поиске жилья в незнакомых странах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Италии существенно изменили правила назначения выплат на детей (Assegno Unico). После отмены требования о постоянном проживании – двух лет непрерывного проживания в Италии – программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.

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