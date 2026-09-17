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Может затронуть многих беженцев из Украины: в ЕС готовят новые правила аренды жилья

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
6,6 т.
Спрос на просторные квартиры в Украине резко вырос. Иллюстративное изображение
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Полномочия местных властей в городах Европейского Союза могут быть существенно расширены. В частности, мэры городов смогут ограничивать регистрацию жилья на сервисах краткосрочной аренды, таких как Airbnb, а также запрещать покупку второй недвижимости, если она приобретается не для постоянного проживания.

Соответствующие нормы предусмотрены реформой рынка недвижимости, которую должен запустить новый регламент Affordable Housing Act. Об этом сообщил в Facebook эксперт по вопросам иммиграции в Италию Антон Гросс.

Детали реформы

Новые нормы будут применяться в так называемых зонах "жилищного стресса". Под эти критерии подпадают прежде всего исторические кварталы городов, где стоимость жилья превышает годовой доход местных жителей в восемь раз.

Таким образом Еврокомиссия стремится остановить вытеснение местных жителей туристами и высвободить жилье на рынке недвижимости. В свою очередь, это должно сбить спекулятивный рост цен на аренду.

Критика со стороны политиков и поддержка со стороны отельеров

В некоторых странах такое предложение уже встретило острое сопротивление. В частности:

  • депутат от Либерально-демократической партии Луиджи Мараттин назвал инициативу возвратом к советским практикам, подчеркнув, что право мэров запрещать частные сделки противоречит принципам рыночной экономики;
  • в правоцентристской партии "Вперёд, Италия" отметили, что директивы ЕС планомерно ограничивают свободу граждан распоряжаться собственным имуществом;
  • председатель союза владельцев недвижимости Confedilizia Джорджо Спазиани Теста заявил о прямой атаке на институт частной собственности.

В то же время ассоциация отельеров Federalberghi поддержала предложение. Антон Гросс связывает это с желанием гостиничного бизнеса использовать муниципальные ограничения для устранения частных конкурентов с рынка краткосрочной аренды.

Что это означает для беженцев из Украины

Жилищный кризис в Европе является одним из самых острых вызовов для украинцев, находящихся под временной защитой. Изменения в регулировании аренды окажут на них непосредственное влияние.

  • Увеличение предложения на долгосрочную аренду

Ограничение суточной аренды заставит многих арендодателей вернуть квартиры на рынок долгосрочного жилья. Это увеличит количество свободных квартир, которые украинцы смогут снимать на месяцы или годы.

  • Сдерживание скачков цен

Снижение давления со стороны туристического сектора поможет стабилизировать стоимость ежемесячной аренды в крупных городах и туристических центрах, где беженцы ищут работу и жилье.

  • Проблемы с временным жильем в первые дни

Для тех, кто только что прибыл в ЕС или вынужден срочно сменить регион проживания, найти недорогую краткосрочную квартиру через сервисы типа Airbnb на несколько дней или недель может стать сложнее и дороже из-за сокращения предложения.

  • Легализация и прозрачность договоров

Создание единых цифровых реестров арендодателей снизит риски мошенничества и неофициальной аренды, с которыми часто сталкивались беженцы при поиске жилья в незнакомых странах.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Италии существенно изменили правила назначения выплат на детей (Assegno Unico). После отмены требования о постоянном проживании – двух лет непрерывного проживания в Италии – программа стала значительно доступнее, в том числе и для украинцев.

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