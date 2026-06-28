Зеленский внес в Раду законопроект о национальном пантеоне: кто может туда попасть и где он будет расположен

В парламенте 28 июня, в День Конституции, был зарегистрирован законопроект об Украинском национальном пантеоне. Его инициатором является президент Владимир Зеленский.

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Во время обращения в Киево-Печерской лавре по случаю праздника глава государства отметил: никто, кроме самих украинцев, не должен определять, кого нам почитать. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

"Сегодня я внес в парламент законопроект о Украинском национальном пантеоне. Имена всех героев, которые в разные века и эпохи боролись ради Украины, вдохновляли Украину, будут объединены и навсегда вписаны в нашу историю с большой буквы, с большим уважением и вниманием со стороны государства Украина, которое уважает себя, ценит своих и защищает свое – свое право быть украинцами. Когда никто и никогда не будет указывать нам, как жить, как говорить, кого нам любить, кому быть благодарными и каких героев почитать", – сказал президент.

Глава ОП Кирилл Буданов на своем Telegram-канале также прокомментировал эту инициативу. Он назвал ее особенно важной сегодня, когда страна ведет войну за свободу.

"Больше никто и никогда не будет диктовать украинцам, каких героев почитать, какие праздники отмечать или какую историю изучать. За это право на свободу собственного выбора и национальную независимость наши предки боролись сотни лет, и именно за это сегодня проливают кровь наши воины. Память о них должна жить вечно", – подчеркнул бывший начальник ГУР МО.

Он уверен, что все граждане и наши будущие поколения должны четко знать и чтить тех, кто посвятил жизнь борьбе за Украину.

Буданов надеется, что в Верховной Раде "понимают важность такой инициативы и как можно скорее рассмотрят и примут законопроект".

Что предусматривает законопроект № 15360

Информация о нём размещена на официальном сайте ВР Украины. Документ определяет правовой статус национального пантеона, регламентирует порядок принятия решения о таком чествовании личности, порядок перезахоронения, создание Книги памяти и т. д.

Украинский национальный пантеон будет чтить "наиболее выдающихся представителей украинской нации, внесших исключительный, исторически значимый вклад" в обретение и восстановление независимости страны, ее строительство, формирование украинской нации, вооруженных сил, культуры, искусства, науки, спорта, становление языка, развитие гражданского общества и религии.

В законопроекте прописаны шесть категорий лиц, которые могут быть увековечены в пантеоне:

главы государств или приравненные к ним лица в разное время (в том числе в Руси, Русском королевстве, Украинском казацком государстве (Запорожском войске), Украинской Народной Республике, Западноукраинской Народной Республике, Украинском государстве, Карпатской Украине);

президенты Украины (кроме отстраненных от должности);

главнокомандующие или приравненные к ним командиры и лидеры в вооруженных силах УНР, Украинской Галицкой армии;

главнокомандующие Вооруженными силами Украины во время войны за независимость Украины;

лица, внесшие исключительный вклад в обретение или восстановление независимости, развитие страны и т. п.;

лауреаты Нобелевской премии по науке или литературе, деятели науки или культуры мирового уровня, которые были гражданами Украины, родились, проживали на территории Украины или связаны с ней.

На территории Украинского национального пантеона не могут быть погребены лица, в отношении которых вынесен обвинительный приговор за совершение уголовного преступления против национальной безопасности и мира.

Пантеон будет расположен в Киеве, он станет общедоступным мемориальным комплексом.

Его проект будет разработан в рамках открытого конкурса, а строительство, содержание в надлежащем состоянии и охрана (а также круглосуточная почетная стража) пантеона будут осуществляться за счет государственного бюджета.

Что предшествовало

И Зеленский, и Буданов 28 июня заявляли о том, что Украина должна самостоятельно определять своих героев. В определенном смысле это отсылает к громкому конфликту, который в этом году разгорелся между Киевом и Варшавой.

Скандал поднялся вокруг названия отдельного Центра сил специальных операций ВСУ "Север". 26 мая 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому этой группировке присвоено почетное наименование "имени Героев УПА".

Такое чествование Украинской повстанческой армии не понравилось Варшаве. Президент РП Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить своего украинского коллегу высшей польской государственной награды – ордена Белого Орла.

19 июня это решение было реализовано. Навроцкий заявил, что "в польско-украинских отношениях есть границы, которые нельзя переступать". В то же время он заверил, что лишение Зеленского награды "не направлено против украинского народа".

Президент Украины принял это решение своего польского коллеги и отправил орден обратно в Польшу "Новой почтой". Аналогично от польских Белых Орлов отказались второй президент Леонид Кучма, третий президент Виктор Ющенко, пятый президент Петр Порошенко. Свои награды, полученные от Польши, также вернули украинские дипломаты Василий Зварич и Василий Боднар.

Как писал OBOZ.UA, создание Пантеона выдающихся украинцев Владимир Зеленский анонсировал в конце апреля этого года. Прежде всего речь идет о возвращении в Украину исторических деятелей – тех фигур, которые имеют фундаментальное значение для формирования украинского национального сознания и для нашего государства.

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