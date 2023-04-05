Зеленский и Моравецкий подписали протокол о поставках Украине оборонной техники. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля отправился с официальным визитом в Польшу. В рамках визита он подписал протокол о поставках оборонной техники и БТР Rosomak польского производства для нужд украинской армии.

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Со стороны Польши подпись под протоколом поставил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Новый пакет помощи со стороны Польши существенно усилит украинскую армию на поле боя.

Новый пакет военной помощи от Польши будет включать: самолеты МиГ-29; БТР Rosomak; самоходные минометы Rak и системы ПВО.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, защищающий свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждому из наших воинов больше сил", – прокомментировал договоренности Зеленский во время пресс-конференции с Матеушем Моравецким.

Также в рамках официального визита президента Украины в Польшу глава государства вместе с Матеушем Моравецким принял участие в памятных мероприятиях.

"Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким почтили память погибших возле Могилы неизвестного солдата в Варшаве. Установили лампадки к памятнику жертвам Смоленской трагедии 2010 года и к памятнику президенту Польши в 2005-2010 годах Леху Качинскому", – отметил Зеленский.

Ранее о намерениях главы государства подписать протокол о поставках вооружений в Украину из Польши, сообщал Bloomberg, ссылаясь на опубликованный канцелярией главы польского правительства план визита.

В Польше Зеленский провел переговоры с президентом страны Анджеем Дудой и главой польского правительства Матеушем Моравецким. Ключевой темой переговоров было обсуждение оборонного и экономического сотрудничества между Польшей и Украиной.

Во время встречи с главой Украинского государства Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши: Орден Белого Орла. Среди удостоенных этой старейшей польской награды, историю которой отсчитывают еще с ХІV века и которая была восстановлена в начале ХVІІІ столетия, – король Швеции Карл XVI Густаф и Папа Римский Иоанн-Павел II, королева Великобритании Елизавета II, писатель Станислав Лем, канцлер Германии Гельмут Коль, президент Украины Виктор Ющенко. Одним из первых кавалеров восстановленного в 1705 году Ордена Белого Орла стал гетман Украины Иван Мазепа.

Ожидалось, что в ходе визита Зеленского в Польшу может произойти оформление дорожных карт региональной интеграции Украины с Польшей, странами Балтии и Скандинавии.

Напомним, 1 апреля стало известно, что Украина заказала Польше 100 бронетранспортеров Rosomak. Их оплатят партнеры Украины – США и Европейский Союз.

По словам главы польского правительства, БТР Rosomak является боевыми транспортерами высшего класса.

Rosomak – польская модификация финского бронетранспортера Patria AMV. Эти колесные бронированные машины находятся на вооружении Польши с 2003 года.

Боевая машина пехоты KTO Rosomak используется для транспортировки 8 солдат, а также для обеспечения их прямой огневой поддержки.

Башня Oto Melara Hitfist-30P вооружена 30-мм цепной пушкой ATK Mk44 и 7,62-мм пулеметом НАТО UKM-2000C с коаксиальной установкой. Она обладает современной системой управления огнем с тепловизионным прицелом и стабилизацией пушки для точной стрельбы на ходу. Система активной защиты – это лазерная система предупреждения "Обра", соединенная с шестью 81-мм дымовыми гранатометами 902A ZM Dezamet. Некоторые из них оснащены ПТРК Spike, пусковая установка которого установлена по обе стороны башни.

Во время войны в Афганистане на KTO Rosomak была установлена дополнительная стальной композитная броня, модернизированные средства связи, кусачки перед люком водителя и командира, внешние видеокамеры для улучшения ситуационной осведомленности и система Pilar для направленного обнаружения огня противника.

По мнению военных аналитиков, эти бронемашины могут сослужить хорошую службу ВСУ на данном этапе российско-украинской войны. Они зарекомендовали себя как надежные транспортные средства в нескольких вооруженных конфликтах и в десятках учений.