"Вместе мы победим!" Зеленский в Германии пообещал вернуть мир в Европу

Лидер Украины Владимир Зеленский в гостевой книге на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера написал, что единство поможет вернуть мир в Европу. ФРГ он назвал настоящим другом и надежным союзником.

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"Вместе мы победим и вернем мир в Европу", – цитирует послание украинского главы немецкий портал N-tv. Напомним, что президент прилетел в ФРГ в ночь на 14 мая, чтобы провести ряд личных встреч и переговоров.

"В самое сложное время в новейшей истории Украины Германия оказалась нашим настоящим другом и надежным союзником, решительно стоя рядом с украинским народом в борьбе за свободу и демократические ценности", – написал Зеленский на английском языке в гостевой книге.

Журналисты отметили, что отношения между украинским и немецким президентами не всегда были простыми, однако Зеленский поблагодарил Штайнмайера: "Спасибо, господин федеральный президент, за вашу личную поддержку Украины и ваше гостеприимство".

Слова благодарности он оставил и всему немецкому народу – за "фантастическую солидарность". Фразу "Спасибо, Германия!" глава Украины написал на немецком языке.

Как известно, украинский лидер 13 мая посетил Италию. Вечером того же дня самолет Airbus A319 с Зеленским на борту отправился из Рима в Берлин в сопровождении двух истребителей Eurofighter.

Это его первый визит в Германию с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Италии президент Украины встретился с итальянским коллегой Серджо Маттареллой. Одной из главных тем переговоров стала формула мира, предложенная нашей страной.

– Также Зеленский встретился с главой итальянского правительства Джорджей Мелони. Премьер Италии заявила о непоколебимой поддержке Украины.

– 13 мая также состоялась первая личная встреча Зеленского и Папы Римского с начала большой войны. В Ватикане украинский президент обсудил с религиозным лидером формулу мира и призвал осудить преступления РФ.

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