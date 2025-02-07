Зеленский уволил своего уполномоченного по гарантиям безопасности: он получил новую должность

Евгений Мойсюк был уволен с должности специального уполномоченного в Офисе президента Украины. Он перешел на новое место работы – заместителя министра обороны Рустема Умерова.

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Указ №74/2025 об увольнении Мойсюка глава государства Владимир Зеленский подписал в пятницу, 7 февраля. Эту должность генерал-лейтенант занимал почти год.

Чуть позже того же дня глава МО Украины сообщил в Facebook, что по его представлению Кабмин назначил ему двух новых заместителей. Кроме Мойсюка, речь идет о Валерие Чуркине.

"Генерал-лейтенант Евгений Мойсюк – один из опытнейших офицеров нашей армии, боевой командир. Его зона ответственности – развитие и генерация сил обороны, включая мобилизационные процессы и подготовку воинов", – рассказал Умеров.

Чуркин – капитан, участник боевых действий, присоединившийся к рядам ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения. Его опыт включает командование Десантно-штурмовыми войсками, службу в должности заместителя Главнокомандующего ВСУ, участие в миротворческих миссиях в Косово и Ираке.

"Как замминистра, он сосредоточится на оборонных инновациях и технологическом развитии украинской армии", – уточнил Умеров.

Что известно о Евгении Мойсюке

Евгений Мойсюк – украинский военный, генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины. В прошлом (2021-2024 годі) заместитель главнокомандующего ВСУ. Стал первым военным ВСУ, который начинал войну в должности комбата и получил звание генерала.

С декабря 2014 года непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником здания аэропорта – выведением личного состава. В 2019 году ему присвоено звание генерал-лейтенанта.

Напомним, 13 декабря 2024 года генерал-лейтенант ВСУ Евгений Мойсюк был назначен специальным уполномоченным в Офисе президента Украины, где он занимался реализацией международных гарантий безопасности для Украины и отдельно – развитием Сил обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 декабря 2024 года Зеленский подписал указ об увольнении начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Его место занял Тимур Ткаченко. Попко возглавлял Киевскую городскую военную администрацию с 21 октября 2022 года.

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