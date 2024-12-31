Зеленский уволил начальника Киевской ГВА: кого назначили на его должность
31 декабря, в последний день 2024 года, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко лишился должности. Это кресло занял Тимур Ткаченко.
Соответствующие указы №897 и №898 подписал глава государства Владимир Зеленский. Тексты документов обнародованы на сайте Офиса президента.
Генерал-полковник Попко возглавил Киевскую городскую военную администрацию 21 октября 2022 года.
В 2016-2019 годах он был командующим Сухопутными войсками Украины.
Ткаченко ранее занимал должность заместителя министра развития громад и территорий, перед этим – заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
С 2021 по 2023 год он возглавлял департамент благоустройства КГГА.
Как писал OBOZ.UA:
– 30 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.
– 31 декабря стало известно, что Кравченко получил другую должность – главы Государственной налоговой службы Украины.
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