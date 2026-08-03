Зеленский уволил семерых послов и представителя Украины при ЮНЕСКО: указы президента

Президент Владимир Зеленский подписал ряд указов об освобождении украинских дипломатов от должностей послов. Кадровые решения касаются дипломатических представительств в США, Австрии, Сингапуре, Тунисе, Ливии, Таджикистане и Кыргызстане, а также представителя Украины при ЮНЕСКО.

Видео дня

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства. В документах говорится об освобождении от должности ряда чрезвычайных и полномочных послов Украины и руководителя представительства при ЮНЕСКО.

Указом № 696/2026 Владимир Зеленский освободил Ольгу Стефанишину от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединённых Штатах Америки.

Согласно указу № 697/2026, президент освободил Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины во Французской Республике Вадима Омельченко от должности Постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО, которую он занимал по совместительству.

Указом № 698/2026 Владимир Зеленский освободил Владимира Хованца от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Тунисской Республике. Этим же указом он также освобождён от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ливии, которую он занимал по совместительству.

В указе № 699/2026 говорится об освобождении Василия Химинца от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрии.

Указом № 700/2026 прекращены полномочия Валерия Евдокимова в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Таджикистан.

Документом №701/2026 Валерий Жовтенко освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Кыргызской Республике.

Указом №702/2026 глава государства освободил Екатерину Зеленко от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Сингапур. Также она прекратила исполнять обязанности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Брунее-Даруссаламе, которые выполняла по совместительству.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых кадровых решениях в отношении Рустема Умерова и Игоря Клименко. Глава государства определил их будущие полномочия, которые будут касаться разведывательной деятельности, международных переговоров и координации политики в сфере безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!