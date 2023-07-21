Зеленский уволил Пристайко с должности посла Украины в Британии

Вадима Пристайко уволили с должности посла Украины в Британии и Северной Ирландии. Кроме того, он больше не будет по совместительству постоянным представителем страны при Международной морской организации.

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Соответствующий указ №442/2023 подписал президент Владимир Зеленский 21 июля 2023 года. Его текст опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Пристайко Вадима Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и с должности постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству", – говорится в указе.

Отметим, что 53-летний дипломат был послом в Британии с 2020 года. Недавно он допустил высказывания по поводу слов президента на брифинге по итогам встречи с лидером США.

Так, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине "стоило бы больше благодарить Запад за уже предоставленное вооружение", комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения Украины и четких сроков ее вступления в НАТО.

Украинский лидер в ответ сказал: "Пусть он напишет мне, как надо благодарить, и я так и поблагодарю". Пристайко же назвал слова Зеленского "нездоровым сарказмом". А затем уточнил, что Уоллес мог бы не выносить слова в публичное пространство, а пообщаться лично.

"Саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен", – указал он.

Бен Уоллес позже пояснил, что его "не так поняли". На днях же глава британского Минобороны подтвердил, что намерен покинуть свой пост во время последующих перестановок в правительстве страны.

Что еще известно о Пристайко

Он родом из города Килия Одесской области. Окончил Киевский политехнический институт и Украинскую академию внешней торговли (магистр). Владеет английским языком.

До избрания послом в Британии Вадим Пристайко был министром иностранных дел в правительстве Алексея Гончарука.

В мае 2019 года, после победы Зеленского на президентских выборах, его назначили заместителем главы Администрации президента, а 25 июня – после реорганизации учреждения – перевели на должность заместителя руководителя Офиса президента.

Также Пристайко несколько месяцев был вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 марта по 4 июня 2020-го). Член СНБО с 31 мая 2019 года.

В феврале 2022-го на фоне еще слухов о вторжении российских войск в Украину Пристайко в интервью британским СМИ допустил возможность невступления в НАТО. На вопрос журналистов, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в Североатлантический альянс, посол ответил: "Мы могли бы". Это привело к скандалу в украинском обществе. Позже дипломат говорил, что его слова вырвали из контекста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине могут снять с должности главу Минкульта Александра Ткаченко – он написал заявление, а президент Владимир Зеленский уже поручил правительству рассмотреть его замену. Такое решение могло стать ответом на критику министра из-за многомиллионного финансирования государством киноиндустрии, которое украинцы считают нецелесообразным в условиях борьбы с полномасштабным вторжением России.

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