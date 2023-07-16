Уоллес подтвердил, что уйдет с должности министра обороны и покинет политику

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что намерен покинуть свой пост во время последующих перестановок в британском правительстве. Также глава оборонного ведомства добавил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах.

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Уоллес объяснил свое решение усталостью от политики и государственной службы. Об этом он рассказал в интервью изданию The Times.

По его словам, о своих намерениях покинуть политику он уже рассказал премьер-министру Риши Сунаку. При этом Уоллес заявил, что хотел держать новость в тайне до более благоприятного момента во избежание разговоров о кризисе в Консервативной партии накануне довыборов. Однако утечка информации в СМИ произошла раньше.

Уоллес работал с тремя премьер-министрами и проработает более четырех лет на посту министра обороны к тому времени, когда он уйдет в отставку в результате перестановок, которые, как многие предсказывают, состоятся в сентябре этого года. Он является министром обороны консерваторов дольше всех с тех пор, как Уинстон Черчилль занимал этот пост параллельно с премьерством во время Второй мировой войны. Только Денис Хили и Джефф Хун из лейбористской партии проделали эту работу дольше после войны.

Уоллес надеялся стать следующим генеральным секретарем НАТО. Несмотря на согласованные усилия премьер-министра, чтобы он получил эту работу, Уоллес стал жертвой политики Альянса со стороны других лидеров, которые хотели видеть генсеком главу государства или женщину. Также его откровенные требования к европейским странам сделать больше, чтобы заплатить за свое участие в НАТО, не вызвали у некоторых симпатии к нему.

"Я очень рад пойти и работать в баре. Я чувствую себя вполне удовлетворенным, и это дает мне много вариантов. Иногда мне кажется, что я просто хотел бы заниматься тем, что мне нравится, например, Формулой-1 или скачками – просто делать что-то совершенно другое", – рассказал Уоллес.

Напомним, Уоллес заявил, что Украине стоит больше внимания уделять благодарности за помощь Западу. Он рассказал, что в 2022 году лично ездил в Киев, чтобы получить список оружия, необходимого украинской армии.

После этого президент Владимир Зеленский прокомментировал слова британского министра обороны относительно большей благодарности. Он напомнил, что украинцы всегда были благодарны гражданам Соединенного Королевства и благодаря этому между странами есть тесные связи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что указанное заявление Уоллеса прозвучало из-за избытка эмоций и на самом деле его позиция не такая, как прозвучала на словах;

– 8 июля в 500-й день полномасштабной войны в Украине Бен Уоллес заверил, что Великобритания продолжит оказывать Украине помощь. Страна будет поддерживать нас столько, сколько потребуется.