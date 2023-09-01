Зеленский уволил главу Ивано-Франковской РГА за появление пьяным на работе

"Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Александра Ярощука с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации. В документе указано, что его уволили из-за появления на работе в нетрезвом состоянии.

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Об этом сообщили на сайте Офиса президента в четверг, 31 июня. Речь идет о распоряжении №152/2023-рп.

Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины", – говорится в документе.

В Кодексе законов о труде сказано, что согласно этому пункту "собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения".

Детали скандала пока не известны. 54-летний Александр Ярощук был назначен главой Ивано-Франковской РГА в марте 2021 года. Ранее он возглавлял частное предприятие "Ярко-ИФ". В 2014 году баллотировался на выборы в украинский парламент от политической партии "Народный фронт", но не прошел.

Ранее Кабинет министров Украины согласовал увольнение Ярощука, однако причины не были известны, как и информация о появлении чиновника нетрезвым на работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кабмине приняли решение об увольнении Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это произошло после завершения внутренней проверки в ГСЧС, связанной с катастрофой вертолета, приведшей к гибели высшего руководства МВД.