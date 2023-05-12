Зеленский: утверждены пять санкционных пакетов против РФ и ее приспешников, оккупанты уже готовы к поражению

Украина утвердила пять санкционных пакетов против влияния государства-террориста на наше государство. Один касается "Запорожстали", другие продолжают наш курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности.

Видео дня

Пакеты очень тщательно готовили на этих неделях в СНБО, Кабинете Министров, Офисе президента и других специальных службах. Об этом в вечернем обращении 12 мая сообщил президент Украины Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Первое – это пакет, касающийся "Запорожстали". Блокируем влияние на эту компанию государства-террориста, существовавшее благодаря разным подставным и оффшорным лицам. Доля, контролируемая Россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев", – сообщил президент.

Он заверил, что у РФ не останется никакой возможности, которую она могла бы использовать против нашего государства, против нашей экономики или наших людей.

"Помимо этого, утверждены санкционные пакеты, продолжающие наш курс на изоляцию и блокировку российской военной промышленности. Сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с Россией становятся мишенью для глобальной изоляции", – подчеркнул глава государства.

Он акцентировал, что с партнерами ведется очень активная работа для того, чтобы все, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов, были "раздавлены миром".

Зеленский выразил благодарность всем, кто помогает Украине давить на Россию за эту войну, а также блокировать попытки государства-террориста обходить санкции.

"Оккупанты уже внутренне готовы к поражению. Они уже проиграли эту войну в своих мыслях. Мы должны ежедневно давить на них так, чтобы их же чувство поражения превращалось в их бегство, их ошибки, их потери", – убежден глава государства.

"Я благодарю каждого и каждую, кто уничтожает врага! Спасибо всем, кто, несмотря на любые сложности, возвращает Украине нашу землю! Готовимся добавить вам, воины, еще больше оружия, еще больше возможностей, чтобы преодолеть агрессора и восстановить мир", – подчеркнул Зеленский.

Напомним: как ранее сообщил президент, по результатам санкционного дня в черный список попали 28 юридических лиц и 41 физическое. С их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила украинской экономике, подчеркнул Зеленский. Текст указа пока не обнародован.

Напомним, в "Запорожстали" насчитывается четыре основных акционера, ни один из которых не является российским:

– 47% – Metinvest BV Рината Ахметова (Нидерланды);

– 24,5% – "Киев Секюритиз Груп" (принадлежит компании из Швейцарии);

– 12,34% – Global Steel Investment (Великобритания, контролируется гражданкой Кипра Maria Koutsou, согласно реестру Companies house);

– 11,2% – "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (Украина, принадлежит компании по Багам).