Зеленский созвонился с Сунаком: говорили о Storm Shadow и новом оружии для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Украинский лидер выразил благодарность за существенное усиление наших способностей дальнобойными ракетами Storm Shadow и за другую незаменимую военную помощь.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram 12 мая. В разговоре стороны также обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, а также скоординировали позиции перед будущими международными мероприятиями.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в четких сигналах относительно своего будущего с НАТО.

Напомним, накануне стало известно, что Великобритания передала Украине несколько дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Таким образом, Силы обороны Украины получили новый ударный потенциал большой дальности накануне долгожданного контрнаступления против российских войск.

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес выразил убеждение, что эти ракеты "позволят Украине оттеснить российские силы, базирующиеся на суверенной территории Украины".

"Мы просто не будем в стороне, пока Россия убивает мирных жителей. Мы видели, на что способны украинцы, когда у них есть нужные возможности", – подчеркнул британский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также Уоллес подтвердил, что все 28 обещанных Британией танков Challenger 2 уже прибыли в Украину. Украинские защитники уже используют их на поле боя;

– министр обороны Алексей Резников предрек российским оккупантам "шторм", имея в виду еще больше потерь в их рядах, которые будут нанесены Силами обороны благодаря британским ракетам Storm Shadow. А вот Украине министр спрогнозировал победу и полную деоккупацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!