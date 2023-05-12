'Своей смертью не кончат': Зеленский высказался о судьбе руководителей РФ, Медведев устроил истерику

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что все представители Кремля, ответственные за военные преступления в Украине, "кончат плохо" и своей смертью не умрут. В ответ заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже разразился истерикой.

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Мнением о россиянах украинский лидер поделился в интервью изданию BBC. Он отметил, что точно не может сказать, какая судьба ждет Россию, однако точно – ничего хорошего (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мы с ними воюем не войной. Мы воюем, как с террористами. И для нас главное – там, где мы находимся, наши люди. Для меня гораздо важнее деоккупировать наши территории, чем тратить любое оружие даже на Кремль. Наши люди – приоритет, наши земли – приоритет. А все, кто там в Кремле, поверьте, они кончат плохо, и... не знаю, честно говоря, как, но хотелось бы, чтобы все быстрее закончилось. Но они точно своей смертью не кончат", – убежден президент.

После таких предположений Медведев не сдержал эмоций и в традиционной для себя манере разразился оскорблениями в адрес украинского президента. Он отметил, что "кто как умрет, нам неизвестно, ведь пути Господни неисповедимы".

"Но наркоман в Киеве имеет шанс погибнуть именно от своих рук. Окочуриться, совершив трусливое самоубийство. Как Гитлер, наглотавшись собачьего яда", – отметил Зеленский.

Напомним: ранее начальник ГУР Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов заверил, что "мы будем убивать россиян где угодно в мире до полной победы Украины".

На его слова отреагировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Представитель Путина возмутился и назвал заявление главы ГУР МО "ужасным".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России по-разному отреагировали на "бавовну" в Кремле. Чиновники обвинили Украину в попытке покушаться на президента РФ Владимира Путина, а рядовые россияне призвали спасать мумию Ленина из Мавзолея;

– также в минобороны РФ отреагировали на информацию о том, что украинские защитники смогли сбить российскую сверхзвуковую ракету Х-47М2 "Кинжал" с помощью зенитного ракетного комплекса MIM-104 Patriot. Там заявили, что этого якобы не могло произойти.

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