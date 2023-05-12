'Должен соответствовать целям быстрого вступления в ЕС': Зеленский рассказал о плане реформирования системы правопорядка в Украине

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что одобрил комплексный стратегический план реформирования системы правопорядка Украины. Речь идет обо всех правоохранительных органах и прокуратуре.

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По словам президента, одна из основных задач реформирования системы состоит в том, что она должна отвечать целям Украины о вступлении в Европейский союз. Об этом он сообщил в обращении к украинцам и миру в конце 442-го дня войны с Россией, 11 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лидер нации отметил, что принятый документ подробный и рассчитан до 2027 года. В то же время, глава государства не уточнил, какие этапы и шаги предусматривает этот стратегический план.

"Мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для Украины, которая будет соответствовать и нашей цели быстрого вступления в ЕС. Добавляем нашей готовности реализовать эту цель, и гарантируем те основы нового общественного договора, которые очерчиваются сейчас при защите нашего государства", – сказал президент.

Зеленский отметил, что органы правопорядка должны работать так, чтобы люди ощущали безопасность, защищенность, справедливость и чтобы это гарантировалось "на уровне повседневной работы тех, по кому люди судят о государстве".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен провели в Киеве переговоры. Главной темой разговора стала военная помощь нашей армии в борьбе против российского агрессора – Евросоюз готов предоставить Украине 1 млн. снарядов для артиллерии.

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